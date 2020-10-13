На Крещатике повязали банду разбойников: кто задержан

В центре Киева со стрельбой задержаны разбойники-иностранцы / Скриншот с npu.gov.ua

Во вторник вечером, 13 октября, в центре Киева – на Крещатике – правоохранители повязали группу разбойников.

Злоумышленники пытались скрыться, правоохранители применили оружие, говорится на сайте Нацполиции.

В полиции добавили, что разбойников задержали после того, как они на ул. Леси Украинки отобрали сумку с деньгами. Задержаны иностранцы, которые имеют судимости за имущественные преступления.

"Злоумышленники подыскивали жертв у обменников. После валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги…", – добавили в ведомстве.

По данным полиции, иностранцы во время задержания пытались скрыться, протаранили четыре авто, неоднократно создавали аварийные ситуации, и после этого по ним открыли огонь правоохранители.

Журналист и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов в Facebook написал, что на Крещатике задержаны граждане Грузии Данелия Гиа, 1976 года рождения, и Пипия Ромео, 1975 г. р.

"…Пипия и Данелия, по данным Цензор.нет, уже не раз разбойничали в Украине, но каждый раз отпускались судами под подписку о невыезде и совершали новые преступления...", – поделился автор.