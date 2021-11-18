Наняли киллера за 20 тысяч долларов: на министра Романа Лещенко готовили покушение

Роман Лещенко / fakty.ua

В Украине предотвратили покушение на руководителя одного из украинских министерств.

Как сообщили на брифинге в МВД, жертвой покушения мог стать министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Как известно, полиция задержала подозреваемых в подготовке покушения на министра.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко заказал гражданин США. Накануне он встречался с киллером и дал 20 000 долларов задатка.

Детали покушения на Романа Лещенко

По словам Монастырского, в августе в Департамент стратегических расследований поступила информация о том, что украинка ищет киллера для заказного убийства. Но в ходе оперативной комбинации полиции удалось внедрить подставного киллера.

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Монастырский отметил, что позже выяснились, что основным заказчиком этого убийства был гражданин США. Объект покушения - бывший коллектор, который выбивал долги его бизнес-партнера, с которым американец работал в 2018 года.

"За выбивание долгов было взято 150 000 долларов, которые он не вернул этому гражданину США, в результате чего тот заказал его убийство. В отношении него было имитировано похищение, после чего его поместили в один из домов под Киевом", - отметил Монастырский.

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Он уточнил, что заказчики туда приехали, чтобы убедиться, что заказ выполнен. А после того, как "было выражено пожелание" убить жертву, полиция сымитировала его убийство и отослала заказчикам фото "трупа", а также видео якобы похорон.

Что грозит заказчикам

Заказчикам грозит пожизненное заключение. Как отметил Монастырский, статьи, по которым позже объявят подозрение заказчикам - являются особо тяжкими, в связи с чем им грозит пожизненное заключение.

"Статьи, по которым будет объявлено подозрение, являются особенно тяжелыми. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд", - заявил министр.

По словам начальника Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас заказчики - гражданка Украины и гражданин США, находятся в изоляторе временного содержания.

Что известно о Романе Лещенко

Роман Лещенко стал главой Министерства аграрной политики и продовольствия в декабре 2020 года.

До этого он занимал должность главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Покушение на Сергея Шефира произошло на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. Водитель авто получил три пули и был госпитализирован. Сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского. Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

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