На Николаевщине ВСУ уничтожили один из самых дорогих российских беспилотников

В Николаевской области бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник Форпост, стоимость которого составляет около 7 млн долларов.
В Николаевской области бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник Форпост, стоимость которого составляет около 7 млн долларов.
"Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области был уничтожен российский БПЛА "Форпост", приблизительной стоимостью 7 миллионов долларов США", - пишет пресс-служба Генштаба в Facebook.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 35 750 бойцов.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о потерях армии Украины в войне с Россией. Глава государства заявил, что там, где украинские защитники теряют одного человека, российские оккупанты теряют пятерых солдат. Такая же математика касается и техники.
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"Там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек. Там, где мы теряем один танк - они теряют пять. Вот так мы боремся", - сказал Зеленский.
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