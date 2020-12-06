На популярном курорте Азовского моря разбушевался шторм

Шторм в Кирилловке / Фото: скриншот из видео

На побережье Азовского моря уже на протяжении нескольких дней бушует масштабный шторм, он накрыл берег известного среди туристов курорта Кирилловка.

Как информирует РИА Мелитополь, ветер поднимает настолько сильные волны, что они достигают около 1,5 метра в высоту.

По сведениям очевидцев, волны поднимаются вверх и накрывают берег. Сейчас ширина пляжей значительно уменьшилась, вода подошла к набережной и строениям на ней, увеличился риск подтопления.

Уточняется, что уже полностью затоплена дорога на остров Бирючий. На территории некоторых баз воды - по щиколотку. Как утверждают синоптики, на следующей неделе ветер уже не будет таким сильным, но его направление не изменится, поэтому море продолжит штормить.

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/ Фото: скриншот из видео

/ Фото: скриншот из видео

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