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На территории НПЗ в Одессе прогремел взрыв

28 августа 2020, 08:40

Пожар распространился на территорию в 500 "квадратов".

Взрыв в Одессе
Взрыв в Одессе прогремел в ночь на 28 августа / dumskaya.net

В Одессе прошлой ночью прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в микрорайоне Шкодова Гора на территории нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает местное издание Думская.

По словам местных жителей, они услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции.

Пожар распространился на территорию в 500 "квадратов", его ликвидировали около двух часов ночи. После того, как бригада РЭС обесточила подстанцию, были проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения.

Погибших и пострадавших нет.

Взрыв в Одессе
Взрыв в Одессе на НПЗ / dumskaya.net

Местные жители подозревают, что ЧП могло произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются на неработающий завод, вырезая кабель. По их версии, злоумышленники перерубили не тот кабель.

Как сообщал Главред, 4 августа произошел взрыв в Бейруте, было разрушено много зданий, известно о гибели более 130 человек, есть тысячи пострадавших. По предварительным сведениям, в порту во время сварочных работ взорвалась селитра.

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