На Винничине в рамках программы Большая стройка отремонтируют 116 километров "дороги президентов"

Большая стройка

На Винничине в процессе ремонта "дороги президентов" (Р-08 Немиров-Ямполь) идут ремонтные работы на участке трассы – 111-й км. Все 116 км "дороги президентов" должны быть полностью восстановлены в рамках Меморандума по развитию транспортно-транзитного потенциала между Украиной и Молдовой и программы президента Украины Владимира Зеленского Большая стройка. Об этом сообщает Винницкая областная государственная администрация.

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов рассказал, что проект восстановления "дороги президента" также включает ремонт 5 мостов, которые входят в состав трассы. На базе программы Большая стройка идет обновление старых дорог, которые не ремонтировались годами.

"Если сейчас поедете дорогами Винницкой области, увидите, что в регионе по программе Президента Владимира Зеленского" Большая стройка "идет реконструкция дорог, старых дорог, к которым не доходили очень много лет. Качественные дороги и инфраструктура - это не только о комфорте, это о безопасности, о повышении уровня жизни и развитие всего региона. А еще это рабочие места. Есть работа и есть результат ", - отметил чиновник.

Также он добавил, что в работах на трассе Р-08 уже задействованы 300 единиц дорожно-строительной техники.

Напомним, замглавы ОП, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко ранее заявил, что план президентской программы на 2021 год предполагает строительство 6500 километров дорог, а также 245 искусственных сооружений.