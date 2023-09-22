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На "военных рельсах": Украина выделила 2 трлн грн на оборону и безопасность

Олег Макаров
22 сентября 2023, 18:25 обновлено 22 сентября, 18:25
Средства будут направлены на производство боеприпасов, военной техники, беспилотников и финансирования гуманитарного разминирования.
На 'военных рельсах': Украина выделила 2 трлн грн на оборону и безопасность
Кабмин, в частности, займется восстановлением жилья для граждан, его потерявших / Коллаж Главред, фото УНИАН и 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украина рассматривает возможность выделения дополнительных средств из государственного бюджета на общую сумму почти 2 триллиона гривен. Эти средства будут направлены на поддержку сферы безопасности и обороны в течение текущего года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Региональном экономическом форуме в Киеве.

"Украина в прошлом году перевела экономику на "военные рельсы". Весь бюджет мирного времени направлен на закупку и производство всего необходимого для Вооруженных сил. Это первоочередная задача для государства", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что экономика в Украине имеет немаловажное значение, поскольку война с Россией требует длительной поддержки.

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"Экономика обновления. У нас пять приоритетов: разминирование, восстановление жилья, критической инфраструктуры, энергетики, экономики", - подчеркнул премьер-министр.

Денис Шмыгаль также отметил, что в этом году бюджет предусматривает выделение средств на такие важные инициативы, как производство боеприпасов, военной техники и беспилотников, развитие индустриальных парков, поддержку программы "инвестиционных нянь", предоставление грантов для малого и среднего бизнеса, а также финансирование гуманитарного разминирования.

"В гуманитарном разминировании движемся к созданию рыночных механизмов. Проговорили с Министром экономики идеи как проводить финансирование. Финансировать не сами компании, а аграриев и общины, которые заказывают услуги гуманитарного разминирования через Prozorro. Которые получают низкую цену на бирже, оплачивают услугу, получают сертификат, и государство это компенсирует", - рассказал Шмыгаль.

Восстановление жилья и защита энергетики

По словам премьера, одним из важных приоритетов является восстановление жилья для граждан, потерявших его. Он добавил, что вскоре в рамках программы "Дія" будут внедрены специальные сертификаты для пострадавших в результате войны и конфликтов.

"Приоритет сейчас-восстановить жилье для тех, кто его потерял. Восстановление жилья надо ускорять через создание региональных комиссий", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

В сфере энергетики чрезвычайно важна защита энергетических объектов. Как подчеркнул Шмигаль, сейчас Украина готова к зимнему периоду по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, он отметил, что зима все равно будет сложной, поскольку Россия уже начала энергетический террор.

Военная помощь Украине от партнеров

Напомним, 18 сентября Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. Стоимость нового пакета помощи составит 400 миллионов евро. В него войдут разнообразные боеприпасы, в том числе взрывные, минометные и противоминометные средства.

Также США выделят Украине 128 миллионов долларов нового пособия в сфере безопасности, а также 197 миллионов долларов на закупку вооружения и техники. Об этом сегодня объявили в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

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