Нацполиция задержала виновника кровавой аварии в центре Киева

Зедарежан водитель кровавого ДТП

Нацполиция задержала водителя - виновника кровавого ДТП в центре Киева. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения.

"У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - сообщил он.

Кроме того, следователи столичной полиции предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

При этом Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.