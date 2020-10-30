Нацполиция задержала виновника кровавой аварии в центре Киева

Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания.
Нацполиция задержала водителя - виновника кровавого ДТП в центре Киева. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения.
"У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - сообщил он.
Кроме того, следователи столичной полиции предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.
При этом Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.
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