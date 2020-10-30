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Нацполиция задержала виновника кровавой аварии в центре Киева

30 октября 2020, 18:45

Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания.

Зедарежан водитель кровавого ДТП

Нацполиция задержала водителя - виновника кровавого ДТП в центре Киева. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови мужчины.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, за рулем джипа Land Rover находился Юрий Н. 1954 года рождения.

"У него отбираются пробы крови и мочи для проверки факта не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов. Тест драгером не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - сообщил он.

Кроме того, следователи столичной полиции предъявят мужчине подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса - нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

При этом Геращенко добавил, что водитель после задержания дал показания. По словам мужчины, он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

  • Как писал Главред, в Киеве на Майдане независимости 30 октября джип влетел в толпу людей.
  • В немецком Кемпене автомобиль въехал в толпу на тротуаре. В результате инцидента один человек погиб и по меньшей мере трое были травмированы.
  • Ранее смертельное ДТП произошло в среду вечером, 28 октября, в Киеве. Возле станции метро "Выдубичи" автобус врезался в МАФ, возле которого были люди. Есть погибшие и пострадавшие.
  • 4 октября в Киеве на проспекте Свободы произошло смертельное ДТП с участием маршрутки №465 - она сбила трех человек. Сообщается, что один человек погиб.

новости Киева задержание ДТП смерть водитель Национальная полиция
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