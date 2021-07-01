УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нафтогаз не опубликовал цену на газ на июль для клиентов ПОН

1 июля 2021, 16:18

Цена газа для клиентов поставщика "последней надежды" в июне этого года составляла 11,59 грн за кубометр.

Нафтогаз вывеска
Нафтогаз Украины не опубликовал цену на газ для ПОН / УНИАН

Компания Нафтогаз Украины, которая выполняет функцию поставщика последней надежды (ПОН), до сих пор не опубликовала цену природного газа на июль для тех бытовых потребителей, которым газ поставляет ПОН.

Поставщик "последней надежды" раз в три года определяется Кабинетом министров, данный поставщик не имеет права отказать потребителям в заключении договора поставки природного газа. ГК Нафтогаз Украины был определен поставщиком "последней надежды" с 1 августа в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения.

Как указано на сайте ГК "Нафтогаз Украины", в данный момент газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 000 клиентов, в том числе домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области.

Цена газа для клиентов поставщика "последней надежды" в июне этого года составляла 11,59 грн за кубометр. Цена на июль до сих пор не опубликована.

Потребители природного газа автоматически переходят на обслуживание поставщика "последней надежды", если предыдущий поставщик по каким-то причинам прекратил поставку газа своим клиентам (обанкротился, был ликвидирован, потерял лицензию и пр).

Согласно Закону Украины "О рынке природного газа", поставщик "последней надежды" может поставлять газ бытовым потребителям на срок, не превышающий 60 дней. По истечении этого срока ПОН обязан прекратить поставку природного газа потребителю.

Нафтогаз
Сейчас вы просматриваете новость «Нафтогаз не опубликовал цену на газ на июль для клиентов ПОН». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина "разбила сердца шведов": что пишут скандинавские СМИ о триллере в ГлазгоУкраина "разбила сердца шведов": что пишут скандинавские СМИ о триллере в Глазго Как Германия призналась, что она военный союзник РоссииКак Германия призналась, что она военный союзник России Гороскоп на 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупкиГороскоп на 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупки Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот"Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" "Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов

Последние новости

17:26

"Англия, Украина разобьет тебя": Усик поддержал команду Шевченко накануне важного матча

17:21

Atlas Weekend Friends Edition: список исполнителей в бесплатные дни и как зарегистрироваться

17:20

Врач рассказала, сколько шагов нужно делать в день для здоровья Видео

17:11

В основном Карпаты и дача: около половины украинцев планируют уехать из дома в летний отпуск-2021 Видео

16:30

В Украину несется опасная погода и редкая аномалия Видео

Реклама
16:24

Вспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021

16:20

"Дала ему в табло": активистка рассказала, за что избила "слугу народа" Потураева Видео

16:18

Нафтогаз не опубликовал цену на газ на июль для клиентов ПОН

16:16

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

16:08

Вышел трейлер мюзикла Золушка с темнокожим феей-геем Видео

15:56

Чем заменить шоколад: три невероятных рецепта полезных сладостей Видео

15:52

В киевском маркете показывал детям свои "прелести": в Сеть выложили фото "опасного мужчины"

15:46

От оккупированного Седово до Египта: в Google рассказали, где отдыхают украинцы Видео

15:39

"Противостоять агрессии РФ": МИД назвал главный вопрос переговоров Байден-Зеленский Видео

15:31

Эксперты предупредили о новой вспышке коронавируса в Украине и назвали сроки Видео

15:17

Гороскоп на июль для Козерога: о ком придется волноваться, и из-за чего окажется на крючке

15:13

Чиновник ЕБРР Марк Магалецкий участвовал в коррупционной схеме на дорожном строительстве – СМИ Видео

15:06

"Большая стройка": на Закарпатье установили одну из самых длинных подпорных стенок

14:57

Аномальные изменения климата: июнь в Киеве побил 10 рекордов Видео

14:53

Украина – Англия: травмированный Артём Беседин может вернуться в сборную Видео

Реклама
14:46

"Суверенитет тает": Лукашенко повторил мантру Путина о несамостоятельности Украины Видео

14:44

В семье Меган Маркл случилось горе - умер ее близкий человек

14:43

Новолуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия

14:09

Известный английский тренер назвал рецепт успеха сборной Украины в матче против Англии

14:08

Змеи наступают: в киевском такси катался полоз

13:57

Журналист устроил пранк с Ницой, представившись футболистом Довбиком Видео

13:55

"Все натуральное": Настя Каменских не вместила грудь в крошечное бикини во время купания

13:38

Десятилетняя винничанка скончалась от старости: у девочки была очень редкая болезнь Видео

13:35

"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами

13:26

У Зеленского ответили на фантазию Путина о "внешнем управлении" Украиной Видео

13:12

"Горд быть частью команды": герой сборной Украины Довбик поздравил всех с победой Видео

13:02

Елена Кравец сломала ногу и рассказала, что с ней произошло Видео

12:47

Моральный урод: одессит годами насиловал собственную жену и детей Видео

12:44

Православный календарь на июль 2021: Петров пост 2021 и день Петра и Павла Видео

12:42

Назвали дату съемок фильма Бессмертная Гвардия 2

12:32

Апокалипсис на Ровенщине: мощный ураган сносил крыши и выкорчевывал деревья Видео

12:29

Жуткое зрелище: в США несколько молний одновременно ударили в машину с детьми Видео

12:17

Сборная Украины прибыла в Рим на один из самых важных матчей в своей истории Фото Видео

12:12

В Херсоне авто патрульного насмерть сбило пешехода: коп сбежал с места преступления

11:59

Трагедия на полумарафоне во Львове: названа причина смерти молодого бегуна

Реклама
11:52

В июле в Украине взлетят цены на газ: кто заплатит больше всех Видео

11:38

"Фура пошла вразнос и атаковала легковушку": в Киеве на проспекте Победы произошло серьезное ДТП Фото Видео

11:28

Осенью полностью завершится "Большая стройка" Южного обхода Днепра Фото актуально

11:23

Инициаторов "ресурсного законопроекта" обвинили в игнорировании просьб обсудить документ

11:07

"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов

11:05

Эксперты: война, коррупция и высокие налоги - главные риски для становления Украины

11:00

Опыт Швеции и США показывает, что повышение налогов приводит к экономическому спаду

10:56

Тина Кароль устроила стриптиз в лифте, страстно сорвав с себя одежду Видео

10:43

Суд оставил опекуном Бритни Спирс ее отца вопреки всем доводам певицы

10:37

Желто-голубой флаг над Госдумой и гривны в Москве: Зеленский ответил Путину на "единый народ" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять