'Намерение оккупантов понятно': Зеленский раскрыл детали заседания Ставки

Главком ВСУ Александр Сырский, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной, поделился картиной боевых действий на Харьковщине и Донетчине.

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Президент Украины провел заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главком ВСУ Александр Сырский, который был в командировке на Харьковщине, описал картину боевых действий на фронте. Об этом сообщил президент в Telegram-канале.

"Очный доклад Главкома Александра Сырского, который все эти дни находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Полная картина боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. Намерение оккупантов понятно: оттянуть наши силы на север, чтобы продвинуться на востоке. Знаем, как отвечать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, министр обороны Рустем Умеров доложил по обеспечению армии всем необходимым и рассказал о графиках поступления оружия из объявленных пакетов военной помощи от западных партнеров. Также президент заслушал онлайн-доклад главы ГПСУ Сергея Дейнеки, который работает в приграничных регионах, о ситуации на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.

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"Доклады разведок: начальник ГУР МО Кирилл Буданов, глава СВР Олег Иващенко. Кроме планов РФ на поле боя разведчики получили много данных по стратегии срыва Саммита мира. Это стало главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время", - добавил президент Зеленский.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СВГ) - чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

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Напомним, война в Украине переходит в критическую фазу. ВСУ пытаются отвоевать утраченные территории, а Россия не теряет стремление к новым территориальным завоеваниям, пишет The Hill.

Также оккупанты, после небольших успехов на севере Харьковской области застряли в уличных боях за Волчанск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг перебрасывает резервы, чтобы компенсировать значительные потери.

Как сообщал Главред, российские оккупанты не достигли целей, поставленных во время начала боевых действий на севере Харьковщины. Приграничные наступательные операции РФ не являются наступлением на Харьков, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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