Нападение в прямом эфире: в полиции раскрыли подробности атаки на журналистку в Киеве

Виолетта Товкес / Фейсбук В.Товкес

Печерское управление полиции в Киеве начало уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, вчера в 16:40 правоохранителям поступило сообщение от представителей СМИ о том, что в парке Славы неизвестный мужчина препятствовал работе съемочной группы.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что во время съемок сюжета возле Национального музея Голодомора-геноцида к корреспондентке одного из телеканалов подбежал неизвестный и выбил микрофон из рук. После совершения противоправных действий мужчина скрылся. Правоохранители задокументировали происшествие, провели ряд необходимых первоочередных следственных действий , пообщались со свидетелями и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают личность правонарушителя.

Журналистка Виолетта Товкес, на которую было совершено нападение, рассказала о своём самочувствии и деталях произошедшего.

Читайте также"Коррупционер и пед*раст": обозленный Кива под Радой обругал журналиста БигусаКак передает Telegram-канал PavlovskyNEWS, состояние девушки нормальное. Она сообщила, что у нее болит рука, после второго удара, которым нападавший выбил лампадку. Перед самим нападением в эфире Товкес говорила, что в Украине проходит "общенациональный флешмоб", но ей не удалось закончить мысль из-за агрессии мужчины.

Виолетта уточнила, что она называла флешмобом не геноцид, а речь шла об акции "Зажги свечу памяти".

Также журналистка сообщила, что уже провела собственное расследование. Она по кадрам просмотрела видео нападения, зафиксировала лицо нападавшего и увидела на его телефоне эмблему одной из организаций. Но её название Товкес пока решила не раскрывать.

Нападение на журналиста в Киеве: