УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Нападение в прямом эфире: в полиции раскрыли подробности атаки на журналистку в Киеве

29 ноября 2020, 11:54

Нападавшему грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Виолетта Товкес / Фейсбук В.Товкес

Печерское управление полиции в Киеве начало уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, вчера в 16:40 правоохранителям поступило сообщение от представителей СМИ о том, что в парке Славы неизвестный мужчина препятствовал работе съемочной группы.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что во время съемок сюжета возле Национального музея Голодомора-геноцида к корреспондентке одного из телеканалов подбежал неизвестный и выбил микрофон из рук. После совершения противоправных действий мужчина скрылся. Правоохранители задокументировали происшествие, провели ряд необходимых первоочередных следственных действий , пообщались со свидетелями и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают личность правонарушителя.

Журналистка Виолетта Товкес, на которую было совершено нападение, рассказала о своём самочувствии и деталях произошедшего.

Читайте также"Коррупционер и пед*раст": обозленный Кива под Радой обругал журналиста БигусаКак передает Telegram-канал PavlovskyNEWS, состояние девушки нормальное. Она сообщила, что у нее болит рука, после второго удара, которым нападавший выбил лампадку. Перед самим нападением в эфире Товкес говорила, что в Украине проходит "общенациональный флешмоб", но ей не удалось закончить мысль из-за агрессии мужчины.

Виолетта уточнила, что она называла флешмобом не геноцид, а речь шла об акции "Зажги свечу памяти".

Также журналистка сообщила, что уже провела собственное расследование. Она по кадрам просмотрела видео нападения, зафиксировала лицо нападавшего и увидела на его телефоне эмблему одной из организаций. Но её название Товкес пока решила не раскрывать.

Нападение на журналиста в Киеве:

  • Напомним, во время церемонии памяти почтения памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября, неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.
  • Корреспондент рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
  • В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и ушел прочь.
новости Киева журналистка NewsOne
Сейчас вы просматриваете новость «Нападение в прямом эфире: в полиции раскрыли подробности атаки на журналистку в Киеве». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружениюРазведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение ДонбассаВ ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса В Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфиреВ Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфире Расходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерахРасходы на Пенсионный фонд порежут: сколько хотят сэкономить на пенсионерах Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве раскрыли подробности локдаунаЖесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве раскрыли подробности локдауна
Следующий материал

Последние новости

12:13
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу
12:03
В Украину идут ночные морозы: появился прогноз погоды на неделю Видео
11:54
Нападение в прямом эфире: в полиции раскрыли подробности атаки на журналистку в Киеве Видео
11:54
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
11:49
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
Реклама
11:44
Мечта интроверта: команда энтузиастов представила защитную маску в стиле Daft Punk Видео
11:40
Эксперты ВОЗ начали искать корни коронавируса в Италии Видео
11:39
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
11:27
Ввод войск РФ в Беларусь: Тихановская оценила сценарий агрессии Москвы Видео
11:20
Гороскоп на 29 ноября для всех: кто пригрел вредителя Видео
11:07
Чем закончатся протесты в Беларуси: военный эксперт дал прогноз Видео
10:58
В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 Видео
10:49
Авторы Cyberpunk 2077 подготовили приятную "плюшку" для владельцев консолей нового поколения
10:48
Чего Украине и миру ждать от новой администрации Байдена мнение
10:31
Популярный продукт провоцирует рак – врач
10:19
Пульмонолог рассказала, когда можно лечить COVID-19 дома Видео
10:14
Не спешите с покупкой – в Сети назвали дату выхода бюджетной PS5
09:50
Лечение COVID-19 антибиотиками: врач предупредил о смертельных последствиях Видео
09:39
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
09:26
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в Звездных войнах Видео
Реклама
09:15
Как избавиться от прыщей в домашних условиях: советы, которые работают Видео
09:07
Введение и отмена локдауна: в Слуге народа озвучили условия Видео
09:04
Смертность 40%: врач заявил, что мир находится в шаге от новой эпидемии Видео
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19 Видео
08:35
Новый локдаун - выбор в пользу падения экономики вместо роста смертей мнение
08:32
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
08:20
COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные Видео
08:11
Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных Видео
07:53
Байден впервые после Буша поселит в Белом доме кота Видео
07:29
В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну Видео
06:50
Лукашенко начинает галлюцинировать, когда дело доходит до Украины мнение
06:31
Теплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фото Фото Видео
06:13
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ Видео
05:40
Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма Видео
05:05
Астролог назвал идеальное время для признания в любви
04:35
План Кремля по Беларуси: эксперт объяснил, что ждет Лукашенко Видео
03:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
03:16
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
02:57
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
02:28
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
Реклама
01:55
Эксперт раскрыл планы Кремля на переговоры в Нормандском формате по Донбассу Видео
00:55
Россия намерена заменить Лукашенко: журналист объяснил визит Лаврова в Беларусь Видео
00:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
28 ноября, суббота
23:59
В Харькове произошли столкновения возле Мемориала жертвам Голодомора Видео
23:43
В Турции задержали украинцев за незаконную торговлю органами
23:25
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
23:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
22:59
"Идеальная" дата: Арахамия спрогнозировал сроки локдауна Видео
22:58
Военный эксперт спрогнозировал расклад сил в мире после пандемии Covid-19
22:34
Двум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять