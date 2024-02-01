"Нарешті я вдома": освобожденный из плена мужчина написал очень трогательный стих

31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.