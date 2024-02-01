"Нарешті я вдома": освобожденный из плена мужчина написал очень трогательный стих

Украинский военный Валерий Васильев пробыл в российском плену полтора года.

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Освобожденный из плена военный написал трогательное стихотворение / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: Офис омбудсмена Украины

31 января состоялся крупный обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернулся украинский военный Валерий Васильев. Мужчина был настолько приятно шокирован и почувствовал невероятное облегчение, что выплеснул все свои эмоции в строчках невероятного стихотворения. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Валерий пробыл в плену целых полтора года. Сегодня, 1 февраля, он впервые за долгое время проснулся на родной земле и на свободе.

Мужчина написал стихотворение после освобождения из плена, от которого невозможно сдержать эмоций:

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"Нарешті я вдома, хвала небесам, Цей присмак і запах свободи! Я дивлюсь - і не вірю власним очам На красу Батьківщини природи. Тут жовті лани і небесна блакить Поєднанні в стяг гармонійно. Ну як же тут можна тебе не любить? Ти ненько моя, Україно! Цю радості мить півтора роки чекав, Та вірив, завжди сподівався. Ось і для мене час щастя настав: Так довго назад повертався! Щоб нарешті вголос заспівати рядки, Що не вмерли слава і воля, Що нарешті і нам, полонені брати, Волі всміхнулася доля. Я вдячний Народу, друзям, сім’ї, Що про нас не забула країна, Низький вам уклін до самої землі. Хай квітне моя Батьківщина!"

Обмен пленными

31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.

Из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.

Позже в ГУР заявили, что в Украину вернули людей из списка на обмен 24 января, но не всех. Россияне не отдали 65 пленных, которые по их словам якобы находились на борту сбитого самолета Ил-76.

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