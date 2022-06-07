Народная поддержка и шизофрения: Невзоров пояснил, на что в России опирается путинская война

Александр Невзоров / Instagram А.Невзорова / Генштаб ВСУ

Александр Невзоров - известный и скандальный российский публицист-оппозиционер (недавно ставший гражданином Украины) объяснил, то жестокая и бесчеловечная война, которую ведут русские против украинцев, имеет мощные корни в самой России. Именно об этом сказал давая интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

"Война эта напитывается путинской шизофренией, фашизмом и народной поддержкой в России", - высказался Невзоров.

По словам публициста, с шизофренией диктатора и фашизмом ничего поделать нельзя. И все силы нужно направить на третий фактор.

"Помимо 10-15% фашистов, которые готовые вдыхать аромат трупозных ям и облизываться от счастья, если в них лежат украинцы, есть люди абсолютно неопределившиеся и не знающие правды об этой войне", - утверждает Невзоров.

В конце своего небольшого спича публицист сказал, что определенная часть россиян уже на данный момент начинают узнавать правду о жестокой войне, которую Россия развязала против Украины. И крайне важно окончательно лишить Путина данной народной поддержки.

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Напомним, несколько дней Антон Геращенко - экс-нардеп, а ныне советник министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского предал огласке информацию о том, что Александр Невзоров и его жена Лидия Невзорова благодаря указу президента Зеленсокго получили украинское гражданство. с формулировкой "За выдающиеся заслуги перед нашей страной".

Немногим позже публицист лично на своем канале в мессенджере Telegram официально подтвердил - украинское гражданство ему предоставлено.

6 июня в рамках своей очередной пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский лично заявил - Невзоров получил гражданство Украины. И объяснил такое решение фактором прагматичности.

"Должны раскачивать России как можем. Надо это делать. Полагаю, что и это хорошее оружие тоже – люди любого гражданства, которые выступают за Украину и ее поддерживают", – подчеркнул президент.

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