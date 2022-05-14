"Нас использовали не по назначению": россияне-добровольцы внезапно передумали убивать украинцев

Россияне-добровольцы внезапно передумали убивать украинцев / скриншот

"Бравые" россияне-добровольцы приехали убивать украинцев, но попав на передовую убежали обратно в РФ.

На опубликованном в сети видео они признаются, что сами решили взять участие в "спецоперацию", но попав на передовую резко передумали.

"По прибытию на территорию "Луганской республики" местное управление использовало личный состав не по назначению - без соответствующей подготовки отправляли на линию фронта. Без какого-либо взаимодействия с "вооруженными силами ЛНР". На данный момент мы вернулись на территорию РФ. Помощи от руководства никакой нет, люди живут в разных регионах (РФ - ред.)", - заявил голос за кадром.

Как оказалось, воевать в Украину они ехали из Владивостока, Мурманска, Сахалина и даже Курильских островов. Теперь россияне не могут попасть домой - их просто бросили.

Напомним, накануне 9 мая в российском городе Череповец сожгли еще один военный комиссариат. Здание забросали коктейлями Молотова. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что это уже седьмой военкомат, который горит на территории Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также мы рассказывали, что служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

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