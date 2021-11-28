Население Украины "тает" бешеными темпами: в ООН назвали ошеломляющую цифру / УНИАН

Население Украины стремительно сокращается. В Организации объединенных наций (ООН) подсчитали, что к 2050 году оно уменьшится до 35 млн.

Согласно данным из доклада ООН, чтобы стать демографически устойчивой страной, Украине нужна широкомасштабная и комплексная стратегия.

"Население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов, и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году. Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост уровня внешней миграции разрушают человеческий капитал, а, следовательно и основу для устойчивого развития", - говорится в справке.

Кроме того, население Украины является одним из тех, которые быстрее стареют в Европе, в частности, более чем пятая часть населения старше 60 лет. Это является причиной роста расходов на здравоохранение и пенсии, что нагружает государственный бюджет, сообщили в ООН.

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В то же время в ООН объясняют, что само по себе сокращение населения не является проблемой, но важны уровень и качество жизни людей. Поэтому украинская власть должна обеспечивать развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальную защиту людей - через политически и финансово стабильную систему.

Среди основных причин сокращения численности населения в Украине:

низкий коэффициент рождаемости,

высокий уровень смертности,

постоянный рост масштабов внешней миграции.

Отметим, по данным Государственной службы статистики, за январь-август 2021 года население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего имеющееся население страны по состоянию на 1 сентября составляло более 41,3 миллиона человек.

Напомним, ранее в Государственной службе статистики сообщили, что в 2020 году в Украине умерло 616,84 тысяч человек, что на 6,1% больше, чем в 2019 году. Кроме того, в 2020 году в Украине родилось 293,46 тыс. человек, что на 5% меньше, чем в 2019 году.