'Затишье настораживает': Коваленко заявил, что РФ может ударить по Украине иранскими ракетами

Затишье относительно ракетных ударов по Украине является настораживающим / коллаж фото: Национальная полиция Украины, скриншот

Военно-политический эксперт Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты готовятся к мощному массированному удару по Украине. Сейчас захватчики накапливают силы, в том числе иранские баллистические ракеты.

Как отметил Коваленко в эфире FREEDOM, затишье в отношении ракетных ударов по Украине является настораживающим, поскольку Иран сейчас может поставлять России баллистические ракеты.

"В теории, можем говорить о накоплении боекомплектов для массированного удара по территории Украины именно этими ракетами", - сказал эксперт.

По его словам, россияне могут использовать эффект неожиданности, чтобы в удобный момент нанести максимальный урон украинской инфраструктуре с помощью иранских ракет.

"Использование дронов показало, что любая техника, которая впервые применяется, имеет эффект неожиданности и неизученности. Аналогично может быть и с иранскими ракетами. В российском командовании понимают, что первые пуски будут куда успешнее, чем последующие. Поскольку тогда уже будут разработаны алгоритмы противодействия нашей ПВО. Поэтому они могут готовить боекомплект долго, чтобы нанести максимальные поражения в первые дни применения. В этом опасность такого вот затишья", - рассказал Коваленко.

Путин готовит массированный ракетный удар по Украине

10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что российские оккупанты готовятся к массированному удару по Украине. Они начали накапливать ракеты. Командование РФ не осуществляет одиночные удары ракет или беспилотников, потому что, разумеется, результатов от них "не так много", говорит Игнат. Он убежден, что сейчас Россия пытается нарастить запасы.

Telegram-канал Generall SVR, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, 11 ноября сообщал, что Путин планирует нанести массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Несколько человек из приближенных президента России Владимира Путина якобы пытаются его уговорить отменить или перенести ракетный удар по Украине.

Позже Игнат отмечал, что Россия не откажется от своих намерений нанести ракетный удар. Российские оккупанты будут терроризировать украинский народ и пытаться уничтожить объекты критической инфраструктуры. Однако точную дату таких ракетных ударов невозможно назвать, есть разные прогнозы от разных аналитиков.

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