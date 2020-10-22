"Настоящая жесть": в Киеве трагически погибли мать и ребенок – что произошло

В Киеве в результате падения с высоты погибли мать и ребенок / Скриншот с facebook.com/vartovi.espreso

В четверг, 22 октября, в Соломенском районе Киева произошла "настоящая жесть" – мать с ребенком упали с высоты и погибли.

Женщина и ребенок погибли по адресу ул. Соломенская, 14, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

В столице женщина и ребенок погибли после того, как выпали из окна, расположенного на девятом этаже жилого дома, пишет Информатор со ссылкой на данные правоохранителей.

Издание узнало, что погибли мать с дочерью, женщине было 29 лет, а девочке – 6.

На странице в соцсети Вартові еспресо говорится, что, по предварительным данным, погибшей было 40 лет, а ее дочери – 5.

"Соседи рассказали, что семья благополучная, глава семьи работает строителем", – отмечается в паблике.

В Киеве в результате падения с высоты погибли мать и ребенок / Скриншот с facebook.com/vartovi.espreso

Женщина и ребенок погибли мгновенно, сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на слова свидетелей.

"…никаких криков никто не слышал, только был сильный удар. На последнем этаже многоэтажки открыто окно, предположительно из которого и выпали мать с дочерью", – поделились свидетели.

Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что по факту гибели женщины и ребенка начато производство по ст. 115 Уголовного кодекса – умышленной убийство.