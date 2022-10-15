"Настоящий штурм!": ВСУ лупят со всех орудий на Херсонщине, у пропагандистов паника

Эту же информацию подтверждают и бойцы Сил обороны Украины.
Российские пропагандисты подняли панику из-за тяжелой для армии РФ ситуации в Херсонской области. Они утверждают, что украинская армия с самого утра субботы, 15 октября, с боями пошла в контрнаступление.
"Направление Дудчаны – Мыловое. Атака ВСУ. Ожесточенные бои. Приблизительно два батальона перешли в наступление на оборону", – жалуются российские оккупанты.
Эту же информацию подтверждают и бойцы Сил обороны Украины. Они утверждают, что столь интенсивных боев еще не видели.
"Настоящий штурм! Оттесняем мразоту к Днепру. … Еще никогда не слышал столько выстрелов за единицу времени. Еще никогда не видел столько боевой техники, включая авиа. Стволы раскалены, до Берислава – четыре населенных пункта", – пишет украинский артиллерист с Херсонского направления.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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