"Настоящий штурм!": ВСУ лупят со всех орудий на Херсонщине, у пропагандистов паника

ВСУ лупят со всех орудий на Херсонщине, у пропагандистов паника/ Коллаж Минобороны Украины, УНИАН

Российские пропагандисты подняли панику из-за тяжелой для армии РФ ситуации в Херсонской области. Они утверждают, что украинская армия с самого утра субботы, 15 октября, с боями пошла в контрнаступление.

"Направление Дудчаны – Мыловое. Атака ВСУ. Ожесточенные бои. Приблизительно два батальона перешли в наступление на оборону", – жалуются российские оккупанты.

Пропагандисты сообщают о штурме Херсонской области / скриншот

Пропагандисты сообщают о штурме Херсонской области / скриншот

Эту же информацию подтверждают и бойцы Сил обороны Украины. Они утверждают, что столь интенсивных боев еще не видели.

"Настоящий штурм! Оттесняем мразоту к Днепру. … Еще никогда не слышал столько выстрелов за единицу времени. Еще никогда не видел столько боевой техники, включая авиа. Стволы раскалены, до Берислава – четыре населенных пункта", – пишет украинский артиллерист с Херсонского направления.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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