'Наступил сложный период': что будет предусматривать 'мирное соглашение' с РФ

Для Украины следующие несколько месяцев перед инаугурацией Трампа будут особенно сложными, из-за угрозы эскалации со стороны РФ, отмечает эксперт.

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Стало известно, что может предусматривать "мирное соглашение" с Россией / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

О чем сказал Разумный:

Война в Украине движется к заключению временного "мирного соглашения"

Эскалация боевых действий может продолжаться

Следующие месяцы до инаугурации Трампа будут сложными для Украины

Война в Украине постепенно приближается к сценарию замораживания конфликта и достижения временного урегулирования, которое не будет учитывать полностью украинские требования по восстановлению территориальной целостности. Об этом в интервью изданию Главред заявил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

В то же время, по его словам, такой вариант урегулирования не будет соответствовать и ожиданиям России, в частности относительно узаконивания оккупированных территорий или ограничения украинского суверенитета, например, в вопросах военных или внешней политики.

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"То есть это вероятное "мирное соглашение" будет временным и, возможно, официально никем не подписанным. Примерно будет так, как было у нас в 2014 и 2015 годах. Это ориентировочная точка, на которую стороны, похоже, выбрали курс и движутся к ней с надеждой: россияне надеются, что это будет в их пользу, мы - что в нашу, Запад - что он, в принципе, останется в выигрыше от этого", - отметил он.

Эксперт отмечает, что стороны пока не пришли к согласию относительно окончательного компромисса, из-за чего эскалация конфликта может продолжаться.

По его прогнозам, Украина может прибегнуть к следующим шагам, таким как уничтожение российской военно-промышленной инфраструктуры, ударов по военным объектам или даже создание угрозы для авиации, которая применяет ракеты, такие как "Кинжал".

"Россия же показала, что она будет продолжать наносить удары баллистическими ракетами и может применить тактическое ядерное оружие, плюс открыть новый фронт где-то в странах Балтии или где-то еще, но НАТО придется реагировать", - отмечает Разумный.

Он подчеркнул, что сейчас это скорее демонстрация угроз, поскольку все стороны конфликта находятся в состоянии усталости. Россия, наблюдая за курсом рубля и учетной ставкой Центробанка, осознает потребность в паузе и передышке. Наиболее вероятным сценарием сейчас выглядит вариант временного перемирия.

"Мы с вами поговорили об отдаленной перспективе, но хочу спросить о ближайшей. Поскольку сейчас звучит немало прогнозов о том, что ближайшие пару месяцев будут очень сложными для Украины, то есть до инаугурации Трампа. За это время чем еще Россия может неприятно удивить нас и мир? Еще какой-то своей смертоносной "вундервафлей" или еще каким-то безумным шагом? Что она может выбросить?", - сказал политический эксперт.

Розумный отметил, что у России осталось немного инструментов для давления на Украину. Среди них - возможность наносить удары по энергетической и критической инфраструктуре, как это доказывает случай с "Орешником". Хотя украинская ПВО усилена к зиме, она не может защитить всю территорию страны, оставляя уязвимые зоны для российских атак.

По его мнению, Путин уже использовал большинство возможностей для давления на Украину. Теперь в течение следующих двух месяцев Россия, вероятно, сосредоточит усилия на воздействии на США и особенно на Европу, пытаясь запугать европейцев, что в нынешних условиях является достаточно реалистичным сценарием.

"Украине следует ожидать от России активизации различных информационных кампаний, политических провокаций, попыток расшатать ситуацию внутри страны и дискредитировать военно-политическое руководство. Именно в этой плоскости будут сосредоточены основные усилия врага в ближайшие месяцы", - резюмировал политический эксперт.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Мирные переговоры с Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией возможны лишь при условии возвращения к ситуации, которая существовала до 23 февраля 2022 года. Об этом он написал в статье для Dagens Industri. Ермак подчеркнул, что конструктивный диалог возможен только тогда, когда все стороны искренне стремятся к завершению войны.

По информации The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена позволила наносить удары по территории России с помощью дальнобойного американского вооружения для усиления Украины. Это решение свидетельствует о понимании в Белом доме неизбежности момента, когда переговоры между Украиной и РФ станут необходимыми.

Тем временем российский президент Владимир Путин готов обсуждать возможность прекращения огня в Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, но выдвигает определенные условия. Детали этих замыслов Кремля раскрыло издание Reuters, ссылаясь на пять источников, знакомых с ситуацией.

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Кто такой Максим Разумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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