Наступление русских войск замедлилось - Арестович

Главные усилия врага направлены на информационную войну.
На тринадцатый день полномасштабной военной агресиии России против Украины продвижение войск армии врага значительно замедлилось.
Об этом сообщил Алексей Арестович во время очередного брифинга 8 марта. Он отмечает, что на данный момент все усилия противника направлены на информационно-психологическую войну.
Он подчеркнул, что противник уже не наступает быстрыми темпами, и значительно замедлился. На отдельных направлениях движение вражеской армии было остановлено совсем.
"Те силы, которые продолжают двигаться вперед, движутся малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы в тех местах, которые они указывают в своих информационных сообщениях", - отметил советник главы ОП.
Арестович заявил, что не достигнув успеха ни на земле, ни на воде, ни на суше, противник начал применят информационно-психологические методы борьбы с украинским народом.
Ранее Главред писал, что Арестович назвал три причины, по которым Россия пошла на переговоры с Украиной через два дня после начала войны.
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