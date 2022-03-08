Наступление русских войск замедлилось - Арестович

Алексей Арестович / Скриншот

На тринадцатый день полномасштабной военной агресиии России против Украины продвижение войск армии врага значительно замедлилось.

Об этом сообщил Алексей Арестович во время очередного брифинга 8 марта. Он отмечает, что на данный момент все усилия противника направлены на информационно-психологическую войну.

Он подчеркнул, что противник уже не наступает быстрыми темпами, и значительно замедлился. На отдельных направлениях движение вражеской армии было остановлено совсем.

"Те силы, которые продолжают двигаться вперед, движутся малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы в тех местах, которые они указывают в своих информационных сообщениях", - отметил советник главы ОП.

Арестович заявил, что не достигнув успеха ни на земле, ни на воде, ни на суше, противник начал применят информационно-психологические методы борьбы с украинским народом.

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Ранее Главред писал, что Арестович назвал три причины, по которым Россия пошла на переговоры с Украиной через два дня после начала войны.

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