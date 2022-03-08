Почему Россия пошла на переговоры с Украиной на второй день войны: Арестович назвал три причины

Состоялись уже три раунда переговоров Украина - РФ / соцсети

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал три основные причины, по которым Россия так быстро пошла на переговоры с Украиной о прекращении войны.

Арестович напомнил в эфире Украина 24, что переговоры России и Украины инициировала российская сторона уже на второй день после полномасштабного вторжения в Украину. По словам советника главы ОП, такая скорость не имеет аналогов в мировой военной истории. Он назвал возможные причины действий России:

Все пошло не так, как ожидали.

В РФ сразу поняли, что реакция Запада - не та, на которую рассчитывали, и надо изображать из себя людей, которые готовы к прекращению войны.

Переговоры предложили для имитации процесса.

"Потому что "калибры" приехавших туда (на переговоры, - ред.) людей показывают несерьезность отношения к переговорному процессу со стороны РФ. У нас состав делегации: глава парламентского большинства, министр обороны, советник главы Офиса президента. А у них - "нечто" такое "мединское", - отметил Арестович.

По его словам, от раунда к раунду переговоров требования России снижаются.

"Первый раз, когда они предложили переговоры - это было на второй день войны, и мы здесь ждали десант на Печерске, президенту предлагали эвакуироваться, а он отказался - Россия предложила переговоры на условии безусловной капитуляции Украины. Президент тогда посмеялся, потому что это было очень смешно. Это был второй день войны", - рассказал Арестович.

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"Сейчас они постепенно снижают планку, судя по их официальным комментариям. Куда-то делась денацификация. А это было главное заявленное требование и первоочередная заявленная цель войны, объявленная высшим руководством РФ. Демилитаризация? Если посмотреть на потери российские – здесь вопрос, кто кого демилитаризует. Пока мы это делаем по полной", - добавил Арестович.

Советник главы ОП с иронией предположил, что через десять дней планка РФ на переговорах будут выглядеть примерно так: "Ну, хотя бы на официальном уровне не используйте известную кричалку харьковских футбольных болельщиков. Это будет единственное требование, которое они оставят".

Переговоры России и Украины

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока что не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Третий раунд переговоров по урегулированию ситуации в связи с вторжением российской армии в Украину состоится в 15:00 в понедельник, 7 марта, рассказал глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

Вечером 7 марта завершился третий раунд переговоров России и Украины. Как рассказал член украинской делигации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в переговорном процессе есть небольшое продвижение по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены.

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