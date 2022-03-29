Названа причина недомогания Абрамовича после переговоров

Американский чиновник из разведки США заявил об этом на условиях анонимности.
Источник в американской разведке заявил, что тошнота российского олигарха Романа Абрамовича и украинских участников мирных переговоров была вызвана "экологическим фактором". Об отравлении речи не идет, пишет Reuters.
"Разведка настоятельно предполагает, что появившееся симптомы были связаны с окружающей средой, но не отравлением", - заявил американский чиновник на условиях анонимности.
Роман Абрамович выступает посредником в переговорах
Как известно российский олигарх Роман Абрамович выступает посредником в российско-украинских переговорах.
Журналисты отследили, что олигарх летал между Стамбулом, Киевом и Москвой, чтобы передавать сообщения Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
Утром, 23 марта частный самолет Hawker 800XP с Романом Абрамовичем на борту вылетел из аэропорта Стамбула в Москву и, как утверждают журналисты, передал якобы Путину записку от Зеленского.
В тот же вечер этот самолет вылетел из аэропорта российской столицы и вернулся в столицу Турции. После чего Абрамович связался с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве переговорщика от Киева, а также с пресс-секретарем Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калиным.
Позже Абрамович и Умеров вылетели в Киев через Польшу, где встретились с Владимиром Зеленским.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
О новом раунд переговоров стало известно накануне.
По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".
Тем временем турецкие СМИ сообщают о том, что российская переговорная группа приземлилась в Стамбуле для очередного раунда переговоров.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет мира.
"Наши приоритеты в переговорах известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действующие гарантии безопасности для нашего государства – обязательны. Очевидна и наша цель – мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - отметил глава государства.
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали время и место встречи делегаций Украины и РФ в Стамбуле.
Как сообщили в канцелярии Эрдогана стороны начнут переговоры в 10:30, 29 марта.
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