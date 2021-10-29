"Не будем убивать мирных россиян": Арестович объяснился насчет диверсий в РФ и ракет на Москву

Ракетные испытания в Украине / Фото: mil.gov.ua

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал свои недавние высказывания по поводу возможности наведения украинских ракет на территорию РФ.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что в Украине есть проекты ракетных комплексов, которые в теории должны достигать дальности более 500 км.

Среди них он назвал проекты ракетных комплексов Сапсан, Гром, Гром-1 и Гром-2 и уточнил, что до момента их принятия на вооружение нужно не менее 5-7 лет упорного труда.

"Я сказал, что если Путин будет так вести себя и дальше, то когда-то и украинские ракеты будут направлены на Москву", - пояснил советник главы ОП.

Он отметил, что Украина никому не угрожает, а его слова являются предупреждением, что какие-либо действия могут иметь свои последствия.

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"Пускай знают, что любые действия, угрозы, убийства украинских граждан имеют свои последствия - и обязательно будут иметь. Что касается терактов на территории России или Крыма. Там тоже… в случае полномасштабной войны – и это не теракты, а диверсии. Теракт от диверсии отличается тем, что диверсия – это военное действие, а теракт – это международное преступление. Мы не собираемся убивать мирных российских граждан ни в коем случае. И ракеты, направленные на Москву, – это не жилые кварталы Москвы – даже если когда-то они будут направлены", – добавил Арестович.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия ответила на "размещение войск НАТО в Украине" совместными военными учениями с Беларусью. При этом возможное появление войск Альянса на территории украинского государства будет воспринято в Кремле как "пересечение красных линий".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев самостоятельно будет решать, каким образом укреплять безопасность собственного государства. По его словам, "красные линии" Москвы ограничиваются исключительно территорией РФ.