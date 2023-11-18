Не теряет надежды: Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным

Олаф Шольц сообщил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России.

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Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным / коллаж: главред, фото: россми, Офис президента

Канцлер Германии Шольц сможет сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным при одном условии. Это будет иметь смысл в том случае, если президент России проявит готовность к действиям и выводу войск. Об этом сообщили в редакции Sueddeutsche Zeitung.

Олаф Шольц призывает Путина сделать первый шаг к переговорам и возможному мирому решению по Украине.

"Он должен вывести войска, но на данный момент никаких признаков этого вообще нет, пояснил он, отвечая на вопрос о том, могут ли быть мирные переговоры. Путин не должен добиться успеха в своей цели по насильственной аннексии частей соседней страны, - объясняет канцлер. видео дня

Стоит напомнить, последний раз переговоры Шольца и Путина состоялись 2 декабря 2022 года. Канцлер Германии не раз заявлял, что его принцип - готовность к дальнейшим переговорам, но их условием должны быть изменения в действиях Путина в Украине.

Также, что немаловажно, Шольц заверил Украинцев, что военная помощь Украине будет оказываться до тех пор, пока это будет небходимо.

Напомним, после недавних событий на Ближнем Востоке канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал главу кремлевского режима Владимира Путина за то, что тот жалуется на жертвы среди гражданских во время войны на Ближнем Востоке и в то же время ведет жестокую войну в Украине.

Тажке канцлер Германии заявил, что Россия должна как можно скорее завершить войну в Украине, ведь агрессия Кремля причиняет страдания почти всему миру. "Нападение России на Украину и его далеко идущие последствия причиняют страдания почти всему миру. Мы разделяем мнение: Россия должна как можно скорее завершить агрессию", - заявил Шольц.

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