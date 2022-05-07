Не только оружие: генерал США назвал то, что нужно Украине для победы в войне

Генерал США назвал то, что нужно Украине для победы в войне/ Макс Левин

Для победы Украины в войне против страны-агрессора РФ международное сообщество должно значительно увеличить поддержку Киева.

В частности, государства-члены НАТО могли бы сформировать подразделения украинских военных, которых специалисты Североатлантического альянса научили бы воевать "по-западному". Такое мнение высказал экс-глава Командования спецопераций США в Европе генерал-майор Майк Репас, пишет CNN.

По его словам, заниматься подготовкой украинских бойцов могли бы специалисты из США, Великобритании, Германии, Франции и Польши.

"Эти страны имеют военный потенциал и могут сформировать силы, оснащая и обучая украинские подразделения", – отмечает американский генерал.

По его словам, таким образом можно было бы сформировать пять бригад в пяти оперативных секторах.

"Эти бригады будут иметь западное оборудование, борющееся западным способом, интегрированный подход к воздушно-наземному бою, когда у вас есть все доступные средства, включая совместимые с НАТО танки, непосредственную поддержку с воздуха и противовоздушную оборону", – говорит эксперт.

В этих пяти бригадах может быть до 40 тысяч солдат – в каждой количество военных до 8 тысяч человек. На их подготовку, по оценкам генерала США, могло бы уйти 6-8 месяцев.

Ранее сообщалось, что украинские военные подбили украинским "Нептуном" российский фрегат "Адмирал Макаров". На борту корабля сильный пожар, сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

Ранее журналист-расследователь издания Христо Грозев отмечал, что генералитет РФ саботирует войну против Украины. Большая часть военного руководства российской армии так или иначе не поддерживает войну России против Украины. Идеологически верят в "необходимость войны" не более десяти человек.

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