Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто: есть погибший и раненые

Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто/ Telegram Полк"Азов"

Оккупанты обстреляли на территории завода Азовсталь автомобиль, который ехал забирать мирных жителей, которые прячутся на территории завода.

Об этом сообщили в полку "Азов" в Telegram. Отмечается, что в это время как раз должен был действовать режим тишины для эвакуации людей.

"Во время режима прекращения огня на территории завода Азовсталь россиянами с применением ПТРК (противотанковый ракетный комплекс – ред.) был подбит автомобиль. Это авто двигалось к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", – говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб один украинский боец, еще шестеро ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", – отметили в полку "Азов".

Эвакуация гражданских из Азовстали

Напомним, 1 мая с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за день удалось вывезти около ста человек.

Эвакуация продолжилась и в последующие дни.

В четверг, 5 мая, когда должен был состояться очередной этап эвакуации, в полку Азов сообщили, что российские оккупанты нарушают режим тишины и не дают возможности вывезти людей.

Как сообщил 5 мая президент Украины Владимир Зеленский, продолжается спасательная операция из Мариуполя с помощью Организации Объединенных Наций и Комитета Красного Креста. Он подчеркнул, что из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода Азовсталь.

Утром 6 мая глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время операций по эвакуации из Мариуполя и Азовстали в целом удалось вывезти почти 500 гражданских. Он отметил, что сейчас продолжается следующий этап спасения мирных жителей из Азовстали.

За Азовсталь сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Противник прорвался на Азовсталь и сейчас часть территории завода захвачена врагом.

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