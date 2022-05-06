Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто: есть погибший и раненые

Российские оккупанты нарушили режим тишины в то время, как с территории завода должны были вывозить гражданских.
Оккупанты обстреляли на территории завода Азовсталь автомобиль, который ехал забирать мирных жителей, которые прячутся на территории завода.
Об этом сообщили в полку "Азов" в Telegram. Отмечается, что в это время как раз должен был действовать режим тишины для эвакуации людей.
"Во время режима прекращения огня на территории завода Азовсталь россиянами с применением ПТРК (противотанковый ракетный комплекс – ред.) был подбит автомобиль. Это авто двигалось к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", – говорится в сообщении.
В результате обстрела погиб один украинский боец, еще шестеро ранены.
"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", – отметили в полку "Азов".
Эвакуация гражданских из Азовстали
Напомним, 1 мая с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за день удалось вывезти около ста человек.
Эвакуация продолжилась и в последующие дни.
В четверг, 5 мая, когда должен был состояться очередной этап эвакуации, в полку Азов сообщили, что российские оккупанты нарушают режим тишины и не дают возможности вывезти людей.
Как сообщил 5 мая президент Украины Владимир Зеленский, продолжается спасательная операция из Мариуполя с помощью Организации Объединенных Наций и Комитета Красного Креста. Он подчеркнул, что из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода Азовсталь.
Утром 6 мая глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время операций по эвакуации из Мариуполя и Азовстали в целом удалось вывезти почти 500 гражданских. Он отметил, что сейчас продолжается следующий этап спасения мирных жителей из Азовстали.
За Азовсталь сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Противник прорвался на Азовсталь и сейчас часть территории завода захвачена врагом.
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