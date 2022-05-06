УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто: есть погибший и раненые

6 мая 2022, 15:49

Российские оккупанты нарушили режим тишины в то время, как с территории завода должны были вывозить гражданских.

false
Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто/ Telegram Полк"Азов"

Оккупанты обстреляли на территории завода Азовсталь автомобиль, который ехал забирать мирных жителей, которые прячутся на территории завода.

Об этом сообщили в полку "Азов" в Telegram. Отмечается, что в это время как раз должен был действовать режим тишины для эвакуации людей.

"Во время режима прекращения огня на территории завода Азовсталь россиянами с применением ПТРК (противотанковый ракетный комплекс – ред.) был подбит автомобиль. Это авто двигалось к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", – говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб один украинский боец, еще шестеро ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", – отметили в полку "Азов".

Эвакуация гражданских из Азовстали

Напомним, 1 мая с территории комбината Азовсталь в Мариуполе Донецкой области началась эвакуация гражданских лиц. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за день удалось вывезти около ста человек.

Эвакуация продолжилась и в последующие дни.

В четверг, 5 мая, когда должен был состояться очередной этап эвакуации, в полку Азов сообщили, что российские оккупанты нарушают режим тишины и не дают возможности вывезти людей.

Как сообщил 5 мая президент Украины Владимир Зеленский, продолжается спасательная операция из Мариуполя с помощью Организации Объединенных Наций и Комитета Красного Креста. Он подчеркнул, что из блокированного войсками РФ Мариуполя удалось эвакуировать более 300 человек, а также более 150 мирных жителей с завода Азовсталь.

Утром 6 мая глава ОП Андрей Ермак сообщил, что во время операций по эвакуации из Мариуполя и Азовстали в целом удалось вывезти почти 500 гражданских. Он отметил, что сейчас продолжается следующий этап спасения мирных жителей из Азовстали.

За Азовсталь сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами. Противник прорвался на Азовсталь и сейчас часть территории завода захвачена врагом.

Читайте также:

viber
война в Украине Азов новости Мариуполя эвакуция вторжение России Азовсталь Мариуполь
Реклама
Популярное
Променяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-ТарзанаПроменяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-Тарзана Беды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удачБеды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удач "Наташа, что ты пила?": Melovin набросился на Могилевскую"Наташа, что ты пила?": Melovin набросился на Могилевскую "Меняя подгузник, я плакала": месячный малыш прожил три недели в подвале под обстрелами оккупантов"Меняя подгузник, я плакала": месячный малыш прожил три недели в подвале под обстрелами оккупантов Война разгорается: астролог предупредил об опасности Украину в ближайшие дниВойна разгорается: астролог предупредил об опасности Украину в ближайшие дни
Поддержите Главред

Последние новости

16:31

Даша Астафьева рассказала, как накажет Сабурова: "Лично и с наслаждением"

16:11

У Путина только одна сакральная дата: когда закончится война в Украинемнение

16:03

Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойВидео

15:49

Орки обстреляли на Азовстали эвакуационное авто: есть погибший и раненыеВидео

15:31

В Запорожье поймали подозреваемого в шпионаже российского летчика

Реклама
15:22

Возможны массовые обстрелы: украинцев предупредили об опасности 8 и 9 маяВидео

15:19

Приметы на 7 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:16

Цены на бензин и ДП в Украине неумолимо растут: какая обстановка на заправкахВидео

14:49

Гречка и бутылка подсолнечного масла за потерянную ногу: в РФ цинично "наградили" оккупанта

14:39

Тела убитых девушек повесили на деревьях: украинка рассказала об ужасных случаях зверств орковВидео

14:27

В Нидерландах русские разбили авто с украинскими номерами возле корабля с беженцами из МариуполяВидео

14:04

"Господи, без слез не взглянешь": 66-летняя Долина поразила внешностью 17-летней

13:34

В Броварах запретили деятельность УПЦ Московского патриархатаВидео

13:32

Путин хочет выйти из игры и начал подавать сигналы об этоммнение

13:31

Песок в бак, а командира – "за кораблем": орки придумали новый лайфхак, как не стать 200-м в УкраинеВидео

13:16

Как нужно готовить "русню под изюмом": Клопотенко поделился специальным рецептомВидео

13:12

Гордон показал "послевоенную" карту России, в Сети переполох: "может Москву Украине?"

13:00

Гороскоп на завтра, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни

12:28

Угроза Третьей мировой войны и ядерного удара - гороскоп на май 2022

12:21

ВСУ подбили Нептуном российский корабль "Адмирал Макаров" – нардеп

Реклама
12:04

"Почувствовали потери на себе": генералитет РФ саботирует войну против Украины – ГрозевВидео

11:54

В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине мощных гаубиц PzH 2000

11:36

Путин повторит спектакль 2014 года: Подоляк рассказал о запланированном в Мариуполе "параде пленных"Видео

11:32

Начнет ли Россия бомбить Украину, как Дрезден во Вторую мировую войнумнение

11:30

Проехала 30 км с простреленными ногами: 15 летняя Лиза спасла людей из ПопаснойВидео

11:27

"Умерла на моих глазах": маму 18-летнего Вячеслава изрешетило осколками от вражеского снарядаВидео

11:02

США помогли Украине потопить крейсер Москва: в NYT выяснили деталиВидео

10:56

Киркоров шокирован реакцией россиян на его поддержку Галкина и Пугачевой

10:38

РФ ответила отцу срочника из "Москвы": сын "пропал без вести в море", судно не участвовало в войнеВидео

10:32

Дочь покойного Кузьмы продает его футболку, чтобы помочь армии

10:31

В деоккупированном Тростянце частично реставрировали памятник архитектуры – усадьбу Круглый двор

10:09

Опасная игра: бывший британский солдат помогает ВСУ разминировать линию фронтаВидео

10:05

Внучка Софии Ротару тоскует по родным в Украине - она поделилась редким семейным фото

09:57

Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейВидео

09:29

Гороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча

09:25

"Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - ГрозевВидео

09:16

Угасающая вспышка России: почему победа Украины неизбежнамнение

09:12

Прямое вмешательство армий США, НАТО или Турции: Арестович объяснил, можно ли освободить МариупольВидео

09:10

Из Мариуполя и Азовстали удалось спасти 500 гражданских, эвакуация была тяжелой – ОПВидео

08:44

Россия отвела большую часть войск от Мариуполя – ПентагонВидео

Реклама
08:36

Росгвардейцы из Екатеринбурга больше не вернутся на войну: остались без денег и статуса ветеранаВидео

08:09

ВСУ уничтожили гордость российского танкостроения новейший танк Т-90М "Прорыв"Видео

08:04

Будут целиться в центр Киева: астролог предупредил о неожиданном ракетном ударе

07:21

Смертельное ДТП в Ровенской области: 17-летний парень спасал мать и получил 60% ожогов телаВидео

06:41

Нет надежды, что все закончится быстро: Шольц озвучил прогноз о продолжительности войны в Украине

06:29

Немцы Россию не боятся, или Почему Германия не торопится отказываться от связей с РФмнение

05:50

Вкуснее вы еще не ели: невероятно нежные и сочные "отбивные" в вафельных коржахВидео

05:10

Доллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курса

04:40

Россия мобилизует еще 20-50 тысяч человек и будет давить на четырех направлениях – АрестовичВидео

04:10

Синоптики рассказали, когда Украину накроет жараВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять