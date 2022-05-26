Не только соль: в Украине с полок магазинов исчезнет еще один продукт

Гречка в Украине / pixabay, УНИАН

Из-за войны в Украине, которую развязала Россия, с полок магазинов начали исчезать соль и другие виды товаров.

Также в Украине очень трудно найти гречку. Любимый продукт украинцев стоит от 80 до 100 гривен за килограмм, и это еще не предел.

В Международной ассоциации гречихи заявили, что цена будет еще выше – на уровне 90-100 грн за килограмм.

"Украина не выращивает необходимый объем этой крупы. Государство не предоставляло достаточные дотации фермерам под эту культуру. В итоге, весь недостающий объем мы закупали в России. После начала войны, естественно на рынке образовался дефицит", - говорится в сообщении.

Кроме того, наши фермеры закупали посевной материал у страны агрессора. В этом году было посеяно еще меньше площадей, чем обычно.

В Украине возник дефицит гречки, который усугубился с первых дней полномасштабного вторжения России. Сейчас эта крупа практически исчезла с полок магазинов, поэтому стоит дороже импортного риса.

Ситуацию с нехваткой гречки прокомментировал эксперт по агропромышленному комплексу Иван Томич.

По его словам, проблемы с гречкой накапливались за последние несколько лет и связаны, главным образом, не с войной. Выращивание этой культуры ежегодно шло на убыль.

В этом году гречку только заканчивают сеять, поэтому рано давать прогнозы будущего урожая.

Предварительно - он будет таким, как и в прошлом году, а следовательно ситуация с нехваткой крупы сохранится, считает эксперт.

"Но поскольку погода не радует – преимущественно холодно и недостаточно влаги – а засеянные площади, я прогнозирую, будут примерно на уровне прошлого года, это тревожный сигнал. К сожалению, ничего положительного в том, что касается гречки на прилавках наших магазинов, не ожидается. Дефицит уже есть, несмотря на очень высокую цену - 70-85 гривен (за 1 килограмм). Нельзя сказать, что это тотальный дефицит, но ее явно мало", - подчеркнул Иван Томич.

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Дефицит соли в Украине

Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа. Следует отметить, что Артемсоль был крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе и постоянно поставляло готовую продукцию Венгрии, Польше, Грузии, Молдове, Азербайджану и Румынии.

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