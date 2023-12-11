Не выборы: эксперт назвал один путь, как пережить "шторм" в политике

Кулик уверен, что ситуацию можно исправить, если политики сумеют между собой договориться.

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У Украины еще есть время снова объединиться, как в начале полномасштабного вторжения РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, president.gov.ua

Пережить приближающийся "шторм" в украинской политике можно только в случае, если партии между собой успеют договориться. В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения им это удавалось.

Кулик отметил, что украинское общество демонстирует взросление.

"Общество взрослеет, и это фиксируют все без исключения социологические компании. Взросление проявляется в том, что находясь на пике эмоциональных качелей люди принимают достаточно рациональные решения, демонстрируют готовность договариваться, когда якобы сожжены все мосты", - сказал эксперт. видео дня

И таких случаев много, уверяет Кулик.

"Поэтому даже в такой ситуации, когда политики якобы перессорились между собой, они способны договариваться. Они демонстрировали эту способность в начале вторжения, в ситуации возможности появления мегаскандалов, когда политический класс соглашался не выносить это на поверхность, чтобы пережить этот шторм, а затем выяснять отношения. Им это удавалось, поэтому сказать, что нет способности договариваться, нельзя", - объяснил он.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если действительно есть понимание, что выборы будут не скоро, это и есть то пространство для переговоров, добавил Кулик.

"Поэтому политики могут договариваться - надо лишь задать рамку. Если значительная часть общества понимает, что происходит во власти - не слышит о постоянных конфликтах и коррупции, а видит готовность представителей правящего класса разделять общую судьбу со страной, соответственно, и доверие к такому технократическому правительству будет высоким. И не только на старте его работы, но и когда придется принимать непопулярные решения", - подчеркнул Кулик.

Россия разгоняет ИПСО о "конфликте" Зеленского и Залужного

Российские пропагандисты уже длительное время пытаюся внушить общественности мнение о якобы существующем конфликте внутри военно-политического руководства Украины. В частности, продолжается "вброс" о "конфликте" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что единственная цель Зеленского и Залужного заключается в совместной победе над врагом.

"Дезинформацией со стороны агрессора" назвал "конфликт" и советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Безусловно, подчиненный не может спорить с руководством, за исключением если ведется дискуссия в рамках Ставки или военного кабинета... Между Верховным главнокомандующим и главнокомандующим всегда все вопросы решаются в рамках дискуссии, в которой участвует определенное количество людей", - отметил Подоляк.

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