"Не завалили лысого сифилитика": журналист Дроздов призвал белорусов сносить памятники Ленину

Остап Дроздов (в центре) / УНИАН

Скандальный украинский телеведущий Остап Дроздов полагает ‒ в протестах в Беларуси против власти Александра Лукашенко нет никакого смысла, пока протестующие не начнут массово валить памятники советском диктатора Владимиру Ленину.

Об этом Дроздов заявил в эфире собственного видеоблога.

"Приговор всем нашим соседям-сябрам: национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина – до свиданья! Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!", ‒ заявил он.

Дроздов также крайно удивился том, что белорусы не ставят вопрос о выходе из "русской орбиты и того отравленного русского мира".

"Памятник Ленину в 2020 году может быть только в недостранах, только в примитивных советских недогосударствах. Потому, если они выходят на митинги и их не коробит присутствие вождя мировой революции, который убил всех инакомыслящих и на сто лет вперед задал рельсы для красного террора – это называется: подотритесь своим флагом и ходите дальше", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Остап Дроздов посоветовал всем жителям захваченного РФ полуострова Крым сесть на поезд через Керченский мост и отправиться в Россию.