Некоторые медуслуги в Украине станут платными: когда заработают нововведения

Вы узнаете:
- Когда начнут действовать новые правила по предоставлению медицинских услуг
- В каких случаях пациентам придется платить за процедуры
- К каким медицинским специалистам можно обращаться без направления
В Украине с 1 января начнут действовать изменения относительно порядка предоставления медицинских услуг. За отдельные из них будет необходимо платить деньги. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах, адвокат Наталья Лисневская в эфире телеканала "Киев 24".
По ее словам, с 1 января без направления врача процедуры в медучреждениях будут на платной основе. Это объясняют тем, что только врач может определить, нужна ли услуга пациенту.
"Новым постановлением четко урегулировано, какие услуги и когда могут быть платными. Если пациент не ведется семейным или специализированным врачом и не имеет направления, то он может воспользоваться медицинскими услугами, но только на платной основе", - отметила Лисневская.
Она добавила, что стоимость платных медицинских услуг медицинские учреждения смогут устанавливать самостоятельно.
Смотрите видео, в котором адвокат разъяснила нововведения по предоставлению медицинских услуг:
Позже Министерство здравоохранения Украины обнародовало детальное разъяснение.
В сообщении говорится, что оказание медицинской помощи по программе медицинских гарантий было и остается бесплатным. В определенных случаях для получения помощи требуется направление от врача (семейного или лечащего).
Вместе с тем оказание первичной и экстренной медицинской помощи не требует никаких направлений. Также без направления можно обратиться к ряду специалистов:
- акушера-гинеколога;
- психиатру;
- наркологу;
- стоматологу;
- педиатру;
- фтизиатра;
- врача, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.
В Минздраве объясняют, что медицинские услуги оплачиваются в случаях, когда обращение происходит без направления врача (кроме ситуаций, когда направление не является обязательным), при предоставлении медуслуг по договорам с юридическими лицами, в учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами тем, кто не относится к прикрепленному контингенту. Также за услуги пациентам нужно будет платить, если обследования не покрываются Программой государственных гарантий.
Дополнительно оплачиваются услуги в таких случаях:
- предоставление медуслуг на дому по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);
- возможность выбрать врача для плановой специализированной помощи;
- пребывание в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.
Известно, что оплатить медицинскую помощь украинцы смогут исключительно в безналичной форме на официальный счет учреждения.
Подорожание тарифов в Украине - последние новости
Напомним, крупнейший мобильный оператор "Киевстар" готов предоставить абонентам больше услуг и бонусов, поэтому в среднем на 25% повышает плату за услуги.
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Кроме того, как рассказывал Олег Попенко, в 2025 году ожидается также повышение тарифов на газ, тепло, горячую воду и распределение газа для населения.
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Что такое Минздрав Украины?
Министерство здравоохранения Украины (МОЗ Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия.
Минздрав является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает
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