Некоторые медуслуги в Украине станут платными: когда заработают нововведения

Стоимость платных услуг, медицинские учреждения смогут устанавливать самостоятельно.

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За какие услуги придется платить / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда начнут действовать новые правила по предоставлению медицинских услуг

В каких случаях пациентам придется платить за процедуры

К каким медицинским специалистам можно обращаться без направления

В Украине с 1 января начнут действовать изменения относительно порядка предоставления медицинских услуг. За отдельные из них будет необходимо платить деньги. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах, адвокат Наталья Лисневская в эфире телеканала "Киев 24".

По ее словам, с 1 января без направления врача процедуры в медучреждениях будут на платной основе. Это объясняют тем, что только врач может определить, нужна ли услуга пациенту.

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"Новым постановлением четко урегулировано, какие услуги и когда могут быть платными. Если пациент не ведется семейным или специализированным врачом и не имеет направления, то он может воспользоваться медицинскими услугами, но только на платной основе", - отметила Лисневская.

Она добавила, что стоимость платных медицинских услуг медицинские учреждения смогут устанавливать самостоятельно.

Смотрите видео, в котором адвокат разъяснила нововведения по предоставлению медицинских услуг:

Позже Министерство здравоохранения Украины обнародовало детальное разъяснение.

В сообщении говорится, что оказание медицинской помощи по программе медицинских гарантий было и остается бесплатным. В определенных случаях для получения помощи требуется направление от врача (семейного или лечащего).

Вместе с тем оказание первичной и экстренной медицинской помощи не требует никаких направлений. Также без направления можно обратиться к ряду специалистов:

акушера-гинеколога;

психиатру;

наркологу;

стоматологу;

педиатру;

фтизиатра;

врача, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

В Минздраве объясняют, что медицинские услуги оплачиваются в случаях, когда обращение происходит без направления врача (кроме ситуаций, когда направление не является обязательным), при предоставлении медуслуг по договорам с юридическими лицами, в учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами тем, кто не относится к прикрепленному контингенту. Также за услуги пациентам нужно будет платить, если обследования не покрываются Программой государственных гарантий.

Дополнительно оплачиваются услуги в таких случаях:

предоставление медуслуг на дому по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);

возможность выбрать врача для плановой специализированной помощи;

пребывание в палате с повышенным комфортом по запросу пациента.

Известно, что оплатить медицинскую помощь украинцы смогут исключительно в безналичной форме на официальный счет учреждения.

Подорожание тарифов в Украине - последние новости

Напомним, крупнейший мобильный оператор "Киевстар" готов предоставить абонентам больше услуг и бонусов, поэтому в среднем на 25% повышает плату за услуги.

Тарифы в Украине вырастут не только на мобильные услуги. Как ранее писал Главред, в 2025 году тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" вырастет. Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), предварительно одобрила проект повышения. После окончательного утверждения тариф увеличится на 25,8% до 665,26 грн/МВтч, хотя это меньше, чем предлагалось компанией (780,41 грн/МВтч).

Кроме того, как рассказывал Олег Попенко, в 2025 году ожидается также повышение тарифов на газ, тепло, горячую воду и распределение газа для населения.

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