Немецкое оружие для Украины: в Берлине назвали слабые места ВСУ

Томас Эрндль обратил внимание на то, что агрессия России на Донбассе растет.
Правительство Германии должно пересмотреть позицию по поставки оружия Украине, заявил депутат Бундестага от Христианско‑социального союза Томас Эрндль.
Как подчеркнул он в интервью Der Spiegel, ФРГ должна внести вклад в усиление безопасности Украины, а обороноспособность Киева играет важную роль в стабильности Европы.
"Очевидно, что украинский флот, например, вряд ли является устойчивым, а ПВО недостаточно оснащена. Нужны действия, которые выходят за рамки приборов ночного видения или обнаружения мин. Россия массово перевооружилась в оккупированных районах и недавно стояла на украинской границе с более 100 тысячами солдат. Существует резкий дисбаланс в военных силах. Мы не должны так подводить партнера",- указал немецкий парламентарий.
Он обратил внимание на то, что агрессия России на Донбассе растет, поэтому необходимо переосмыслить ситуацию вокруг Украины.
Эрндль также обвинил Москву в неконструктивном подходе по поводу встречи в нормандском формате и призвал внести вклад в усиление безопасности Украины.
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Оружие ФРГ для Украины:
- Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало о том, что Киев обратился к Берлину за помощью.
- В частности, Украина просит предоставить современные образцы оборонительного вооружения, с помощью которого могла бы защитить побережье в случае вооруженной агрессии РФ.