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Немецкое оружие для Украины: в Берлине назвали слабые места ВСУ

28 мая 2021, 18:29

Томас Эрндль обратил внимание на то, что агрессия России на Донбассе растет.

Украина может получить оружие из ФРГ
В ФРГ не исключили поставок оружия Украине / УНИАН

Правительство Германии должно пересмотреть позицию по поставки оружия Украине, заявил депутат Бундестага от Христианско‑социального союза Томас Эрндль.

Как подчеркнул он в интервью Der Spiegel, ФРГ должна внести вклад в усиление безопасности Украины, а обороноспособность Киева играет важную роль в стабильности Европы.

"Очевидно, что украинский флот, например, вряд ли является устойчивым, а ПВО недостаточно оснащена. Нужны действия, которые выходят за рамки приборов ночного видения или обнаружения мин. Россия массово перевооружилась в оккупированных районах и недавно стояла на украинской границе с более 100 тысячами солдат. Существует резкий дисбаланс в военных силах. Мы не должны так подводить партнера",- указал немецкий парламентарий.

Он обратил внимание на то, что агрессия России на Донбассе растет, поэтому необходимо переосмыслить ситуацию вокруг Украины.

Эрндль также обвинил Москву в неконструктивном подходе по поводу встречи в нормандском формате и призвал внести вклад в усиление безопасности Украины.

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Оружие ФРГ для Украины:

  • Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало о том, что Киев обратился к Берлину за помощью.
  • В частности, Украина просит предоставить современные образцы оборонительного вооружения, с помощью которого могла бы защитить побережье в случае вооруженной агрессии РФ.
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