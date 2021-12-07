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"Ненавижу украинский": обругавшая таксиста пассажирка извинилась, когда увидела себя в Сети

7 декабря 2021, 10:24
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Женщина попросила прощения и заявила о том, что "перегнула палку".

В Киеве пассажиры поскандалили с водителем такси / Скриншот

Языковой скандал в Киеве между неадекватными пассажирами и водителем такси получил продолжение.

Женщина, чьи высказывания о ненависти к украинскому языку попали на камеру, уже попросила прощение за свое поведение, пишет ТСН.

Водитель говорит, что таксует уже 3-й год и такой случай произошел впервые, особенно удивило, что пассажиры и сами время от времени говорили на украинском.

Позже кадры инцидента с регистратора Анатолий опубликовал в Сети, среди зрителей оказались и герои видео – женщина позвонила водителю с извинениями.

"Я просмотрела... Извините, мы реально перегнули палку", — сказала она.

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В свою очередь Анатолий отмечает, что удалить разошедшееся по Сети видео уже невозможно, но и в полицию относительно разжигания вражды обращаться не собирается.

Напомним, в Киеве таксист высадил пассажиров из салона автомобиля после того, как женщина сказала ему, что ненавидит украинский язык.

Когда после слов женщины об украинском языке, таксист остановил машину и попросил пассажиров покинуть салон, они начали сильно возмущаться.

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