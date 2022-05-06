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Нет надежды, что все закончится быстро: Шольц озвучил прогноз о продолжительности войны в Украине

6 мая 2022, 06:41

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не достигла в Украине поставленных целей, однако демонстрирует готовность и дальше разрушать соседнюю страну.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Фото Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что надеяться на скорое завершение войны в Украине не стоит. По его словам, россия не достигла в Украине поставленных целей, однако демонстрирует готовность и дальше разрушать соседнюю страну.

Об этом Шольц сказал на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой после переговоров в Берлине, передает Укринформ.

"Использование войск и техники, демонстрируемое россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", - заявил Шольц.

Шольц такж прокомментировал просьбу Киева к некоторым государствам стать гарантами будущего мира. По его словам, "это вопрос, о котором мы уже очень конкретно говорим с Украиной".

Канцлер Германии добавил, что Россия намеревалась покорить всю Украину за очень короткое время. При этом ни одна из целей российского вторжения не была достигнута. Поэтому большим достижением армии и народа Украины является то, что Кремль остановил наступление. По его словам, россия должна была перегруппировать свои войска и теперь сосредоточена на боях на востоке Украины.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала добавил, что у него его большое желание, чтобы Чешская Республика во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии 2022 года могла провести саммит по послевоенному обновлению Украины, когда война закончится.

"Конечно, чтобы это желание сбылось, нужно… чтобы война и боевые действия закончились, но, к сожалению, это все еще нереально", - признал политик.

По его убеждению, Евросоюз должен сохранить жесткую, четкую и единую позицию по поддержке Украины и изоляции России, так как это единственный способ остановить российскую агрессию.

Как сообщал Главред, Россия планирует закончить так называемую спецоперацию в Украине, а по сути войну, не раньше сентября 2022 года. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Американские и западные чиновники считают, что президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. Это позволит ему полноценно мобилизовать российские резервные силы при их попытке завоевать восточную и южную части Украины.

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