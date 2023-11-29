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Нет пути к быстрой победе: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

Алексей Тесля
29 ноября 2023, 02:45
США радикально не изменят политику поддержки Украины, считает Георгий Тука.
Георгий Тука, российские военные
Георгий Тука спрогнозировал сроки окончания войны / Коллаж фото Минобороны РФ, Главред

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о том, как выборы президента США могут повлиять на ход войны в Украине.

"Выборы президента США важны для Украины, но не стоит делать из этого драму или трагедию. Ведь даже если на выборах одержит победу оппонент Байдена, это вовсе не означает, что политика США относительно поддержки Украины претерпит радикальные изменения", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт также ответил на вопрос о том, критично ли для Джо Байдена закончить войну в Украине именно победой.

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"Как бы мне этого ни хотелось, но не вижу реальных путей одержать победу в такой короткий срок (до выборов президента США в 2023 году, - ред.). Поэтому, с моей точки зрения, закончить войну до выборов в США невозможно", - добавил Тука.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Сценарии окончания войны

Ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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Георгий Тука война России и Украины
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