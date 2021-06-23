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Незачем биться - не надо жениться: в Украине катастрофически упало количество браков

23 июня 2021, 12:55

По данным Госстата, если в 1991 году в брак вступили полмиллиона пар, то в минувшем году этот показатель упал - резко, заметно и многократно.

Брак
В Украине катастрофически упало количество браков / УНИАН

Институт брака переживает в Украине серьезнейший кризис – с момента распада СССР количество бракосочетаний в стране сократилась примерно в три раза. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Основной причиной падения количества браков минувшего года эксперты называют пандемии. А в целом украинцы перестали ценить штампы в паспорте и долго не выбирают себе пару для супружеской жизни.

Теперь вместо традиционного союза соотечественники предпочитают гражданский брак с раздельным проживанием, полигамию (отношения сразу с несколькими партнерами) или просто холостую жизнь.

По данным Госстата, если в 1991 году в брак вступили полмиллиона пар, то в 2020 году этот показатель составил 168 тысяч. А пандемия COVID-19 только обострила спад − количество браков сократилось на 20%.

И даже при условии, что за 30 лет население страны существенно сократилось, тенденцию это не меняет – тяга к браку украинцев уменьшилась в два с половиной раза: в 1991 году на тысячу жителей приходилось 9,5 свадеб, а в 2020 году — только четыре.

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Напомним, ранее сообщалось была опубликована статистика Минюста по повод того, что во время коронавирусного карантина в 2020 году резко уменьшилось количество браков.

"Количество зарегистрированных в Украине браков за время действия карантина в 2020 году уменьшилась почти на треть по сравнению с таким же периодом 2019 года. Так, в период с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актовых записей о браке составило 145 855, а в этот же период 2020 - 107 069", - говорится в сообщении.

Минюст бракосочетание новости Украины
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