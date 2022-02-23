Ни эвакуаций больниц, ни эвакуаций школ: в СБУ разоблачили для украинцев громкие фейки

В СБУ разоблачили для украинцев громкие фейки / пресс-служба СБУ

В украинское информационное пространство вбрасывают заведомо ложные массовые сообщения ‒ о якобы приказе Минздрава по эвакуации киевских больниц ‒ с вывозом людей и оборудования в западные регионы. Об этом сообщают сотрудники СБУ на своей странице Facebook.

Кроме того, говорят сотрудники спецслужбы, распространяется другой фейк ‒ "приказ" Минобразования и науки, где среди прочего представлена неправда о мобилизации студентов. Также распространяется дезинформация об украинских военных, которые якобы получили СМС от россиян с "советами" покинуть зону Операции объединенных сил.

"Мы призываем граждан пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять слухи. Задача агрессора-посеять панику, наша-сохранять спокойствие и не поддаваться на любые провокации", ‒ говорится в тексте сообщения СБУ.

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Напомним, ранее российские военные сообщили о том, что якобы уничтожили диверсантов, проникших с территории Украины.

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"В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", = заявляли российские военные.

В Украине заявили, что сообщения об уничтожении в России украинской диверсионно-разведывательной группы не соответствуют действительности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинских военных.

"Украинских военных в Ростовской области нет", - цитируются слова представителей ВСУ.