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"Будто прошли концлагерь": освобожденный из плена "Химик" рассказал о состоянии собратьев

26 сентября 2022, 11:08

Украинские защитники до последнего не знали, что их везут на обмен пленными.

Давид
В каком состоянии освобождены из плена украинцы / Коллаж фото СБУ, Давид "Химик" Касаткин

Украинский военный Давид "Химик" Касаткин, который защищал Мариуполь, рассказал, в каком состоянии находятся его собратья, вернувшиеся из русского плена. Он сам был шокирован, когда увидел, какими они стали. Об этом он рассказал в разговоре с блогером Игорем Лаченковим.

Он утверждает, что сам находился в сравнительно нормальных условиях, его кормили. А его собратья выглядят так, будто прошли концлагерь.

"Когда увидел ребят, у меня начали слезы наворачиваться. Они были такие худые, будто прошли концлагерь", - сказал Касаткин.

"Химик" признался, что даже не знал, что его везут на обмен. Он думал, что их отправят на восток России.

"Прилетели. Открываются двери, мы слышим русаки разговаривают. Думаю, все, где–то в России, Сибири", - добавил он.

Сначала украинские военные прибыли в Москву, где самолеты сели на подзаправку, а затем прилетели в Гомель. Только тогда защитники поняли, что их везут на обмен пленными.

О том, что "Химик" жив, не знали даже его собратья. Они были приятно удивлены, когда услышали его фамилию во время зачитывания из списка на обмен.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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