Оккупантов "перемололи" вместе с техникой: в Херсоне россиянам устроили мощную "бавовну"

На юге ВСУ уничтожили военные базы РФ / Фото УНИАН

Российские оккупанты продолжают нести потери на Южном направлении, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В частности, подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в Херсоне, говорится в сводке Генштаба, опубликованной в Facebook.

Там потери врага составили до 10 единиц военной техники, а потери в личном составе уточняются.

Кроме того, украинские Воздушные силы нанесли 33 удара, поразив 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Также подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА противника.

В свою очередь, ракетные войска и артиллерия, за текущие сутки, в частности, поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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