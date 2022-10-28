"Николаевское направление уходит": оккупанты истерят из-за тотальной сдачи позиций

Российские оккупанты жалуются на то, что им приходится отступать / Фото Telegram

Российские оккупанты жалуются на то, что на Южном направлении по приказу командования бросают свои позиции.

Перехват рассказа военного РФ другу о запланированном отступлении из Николаевского направления и возможной передислокации в Беларусь публикует Главное управление разведки Минобороны.

"Наше направление Николаевское ночью все собирается и уходит (нецензурно, - ред.) в Росию. Отдаем все позиции, все (нецензурно, - ред.). Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона подполковник и это не сказал. (нецензурно, - ред.) по всем направлениям, (нецензурно, - ред.) в рот, ничего сделать не можем. Но говорят, заходить будем через Беларусь, мы. Сейчас вот соберут всех туда", - рассказывает оккупант.

При этом рашист жалуется, что на Николаевском направлении ВСУ уничтожили очень много оккупантов РФ.

"Тысячи людей отдали жизнь, чтоб забрать эту территорию. А по итогу, (нецензурно, - ред.), отдаем ее так просто. Братан, ты бы видел, что здесь происходит. Это (нецензурно, - ред.), какое здесь очко. (нецензурно, - ред.) все на свете, (нецензурно, - ред.). А дальше че будет? Всю Россию отдадим?", – добавил оккупант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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