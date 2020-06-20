"Сколько депутатов в Раде?" Тищенко опозорился в прямом эфире

Тищенко вновь оконфузился / УНИАН

Народный депутат от пропрезидентской партии Слуга народа Николай Тищенко в прямом эфире не смог ответить на вопрос, какое количество депутатов работает в девятом созыве Верховной Рады.

Во время записи программы Апостроф ТV политик начал угадывать, сколько же депутатов работает вместе с ним под куполом украинского парламента.

Сначала Тищенко сказал, что депутатов 200, а потом резко увеличил количество до 405.

"200... подождите, 405, по-моему", - сказал он.

Потом он изменил цифры до 425, однако ведущая сказала, что и этот вариант – не верный, поэтому посоветовала ему взять чуть больше. Тищенко оправдался, что у него уже плохая память, а депутаты постоянно то приходят в Раду, то уходят из нее.

"Выходят и заходят", - оправдался политик.

По информации на сайте украинского парламента, по состоянию на 20 июня в Верховной Раде числиться 423 народных депутата. По Конституции их должно насчитываться 450.

Отметим, ранее Тищенко пиарился на раздаче детских книг.

Также Главред писал, что народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко решительно начал готовиться к выборам мэра Киева, поэтому занялся обустройством песочниц в столице и по его инициативе в них очень щедро насыпали песка.

Напомним, Тищенко публично объявил о своих планах принять участие в выборах киевского мэра.