Нормандский формат: Кравчук назвал условие для встречи "четверки"

Проведение встречи в нормандском формате в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно важное условие.
Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.
Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью hromadske.
"Встреча "четверки" в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно: выполнили ли мы предыдущие соглашения, достигнутые в Париже. Наша задача в Украине - сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там обозначены", - отметил глава ТКГ.
По его словам, если одна из сторон не выполняет договоренности, достигнутые на последней встрече, то это может поставить под вопрос следующую встречу в "нормандском формате".
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Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин впервые встретились 9 декабря 2019-го в Париже после встречи по Донбассу в нормандском формате (Украина, РФ, Франция и Германия).
- Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал предпосылку для новой встречи Зеленского и Путина.
- Украинская сторона подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
- Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
- 5 ноября в Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу. В частности, в РФ заявили, что ждут предложений украинской делегации в письменном виде.