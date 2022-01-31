Новая смерть военного в Днепре: погибший оказался атошником

Подробности о погибшем нацгвардейце / Фото: pixabay

Пару дней назад в Днепре обнаружили тело повешенного мужчины, при котором было удостоверение участника боевых действий. При этом он не являлся действующим военнослужащим Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"В СМИ появилась информация о том, что в Днепре нашли тело мужчины, который, вероятно, покончил с собой. При осмотре при нем было обнаружено якобы удостоверением нацгвардейца", - сказано в сообщении.

Однако, документ был удостоверением участника боевых действий, выданным в 2015 году и действующим военнослужащим Национальной гвардии мужчина не являлся.

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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