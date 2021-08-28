УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине

28 августа 2021, 01:55
Прослушать новость
Остановить

В ближайшее время будет значительный рост заболеваемости коронавирусом, говорит Андрей Волянский.

Локдаун
/ УНИАН

В Украине уже наступила новая волна заболеваемости коронавирусом, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, новой волны не стоит ждать в октябре или ноябре потому что она уже началась.

"Вчерашние 66 летальных исходов и более 2 тысяч новых инфицированных об этом красноречиво говорят — волна уже наступила, и в ближайшее время будет значительный рост", — сказал он.

Говоря о новом локдауне в Украине медик отметил, что его можно будет избежать.

"Возможно, удастся избежать локдауна благодаря тому, что в течение весенней волны уже значительное количество украинцев было инфицировано и переболело. Мы предполагаем, что на сегодняшний день около 40% населения Украины имеет антитела, и скорее всего, для них еще одно инфицирование не представляется реальным", — добавил Волянский.

Реклама

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.

viber
Андрей Волянский локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потериГороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потери Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонусГороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус Инсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследованиеИнсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследование "Русские лучше украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги"Русские лучше украинцев": студентка из Сум угрожала сжечь украинские флаги Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварийГороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварий

Последние новости

01:55

Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине

01:13

Почему людям нужно есть семечки - ответ гастроэнтеролога

27 августа, пятница
23:58

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

23:40

Почему нельзя пить спиртное на выходных - ответ психотерапевта

23:31

Как выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры Фото Видео

Реклама
22:59

Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии о перспективе Украины в ЕС Видео

22:46

"Заставляла спать с животными": на Волыни женщина держала в рабстве трех бездомных

22:33

Старческое слабоумие: как сновидения могут указать на вашу зону риска Видео

22:25

У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле Видео

22:17

В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели Видео

21:57

Хранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийство Видео

21:51

В Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине Видео

21:45

Насколько реален "супер вариант" Covid-22: вирусная заявка проверена фактами Видео

21:42

Диджитализация рулит: украинские школьники будут получать е-свидетельства о начальном образовании

21:06

Альцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска Видео

21:00

Избил ружьем: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал и изнасиловал женщину Видео

20:51

Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика

20:43

На выходных в Украину придет опасная погода Видео

20:18

Пока дети спали: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала малышей

20:17

Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды Видео

Реклама
19:52

"Мама молила о помощи": подробности смерти ребенка, который впал в кому в лагере Видео

19:31

Почему после Афганистана США точно не бросят Украину один на один с РФ мнение

19:18

Спустя 12 лет: Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед

19:15

Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19 Видео

18:49

Спустя полтора года: Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение Видео

18:19

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

18:16

Два месяца в браке: в Днепре мужчина с баллончиком ограбил собственную жену Видео

17:57

Новые туалеты и кнопка вызова проводника: "Укрзализныця" показала новые вагоны Видео

17:46

В Украине в сентябре взлетят тарифы на газ для населения

17:26

"Обе ноги - хрясь пополам": в Днепре на пенсионера рухнуло дерево и сломало ему конечности

17:17

"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом Видео

16:59

"Нельзя смотреть на меня": в киевском ТЦ агрессивная женщина рассекла девушке голову Видео

16:09

"Постоянная угроза - в Приднестровском регионе": Зеленский призвал стран-соседей усилить ВМС Видео

16:00

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

15:56

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

15:54

В Днепре девушка вывела в парк на прогулку 2-метрового удава (видео)

15:30

Задождит и затуманит: Украину накроет мощный шторм Видео

15:03

Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь

14:57

В центре Львова посреди бела дня расстреляли таксиста: фото и приметы подозреваемых

14:52

Пропагандисты РФ опозорились, состряпав дикий фейк о беженцах из Афганистна Видео

Реклама
14:50

Невеста Романа Сасанчина беременна их первецем

14:39

В Виннице среди привитых от коронавируса разыграют сотню ценных призов: главный - Toyota Corolla Видео

14:30

"Большая стройка" на железной дороге: Украина договорилась со Швейцарией об финансировании на 500 млн евро

14:25

Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе выпустили совместную песню Не отпускай Видео

14:07

"Делаем украинское": стиль архитектора Сергея Махно уникален и узнается по всему миру

13:51

Пандемия коронавируса может продлиться еще 5 лет, – главный санврач Украины Видео

13:37

Линейку подмочит дождь, температура резко снизится: украинцам рассказали о погоде 1 сентября Видео

13:37

Звезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине

13:07

В оккупированном Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов в прямом эфире (видео)

13:00

Ницой объяснила, почему Россия постоянно пытается присвоить историю Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять