Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине

/ УНИАН

В Украине уже наступила новая волна заболеваемости коронавирусом, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, новой волны не стоит ждать в октябре или ноябре потому что она уже началась.

"Вчерашние 66 летальных исходов и более 2 тысяч новых инфицированных об этом красноречиво говорят — волна уже наступила, и в ближайшее время будет значительный рост", — сказал он.

Говоря о новом локдауне в Украине медик отметил, что его можно будет избежать.

"Возможно, удастся избежать локдауна благодаря тому, что в течение весенней волны уже значительное количество украинцев было инфицировано и переболело. Мы предполагаем, что на сегодняшний день около 40% населения Украины имеет антитела, и скорее всего, для них еще одно инфицирование не представляется реальным", — добавил Волянский.

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Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.