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В Украине появится министерство, создание которого обещали с марта

В Офисе президента ждут предложения от фермеров.

9 июля 2020, 18:20
Фермер
Фермеры получат новое министерство / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре 2020 года в Украине будет создано Министерство агропромышленной политики и возглавит его профильный министр.

Новое ведомство глава государства прорекламировал во время встречи с представителями бизнеса Волынской области.

По словам гаранта, фермеры и другие представители агарного сектора уже сейчас могут направлять в Офис президента сообщения относительно кандидатуры министра агропромышленной политики.

"Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя - именно следующая, а потом Верховная Рада у нас отдыхает. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро. Но максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", - подчеркнул глава государства.

Отметим, сейчас в Украине есть Министерство аграрной политики и продовольствия. Это государственный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной аграрной политики. Министерство возглавляет министр аграрной политики, которого назначает на должность Верховная Рада в установленном законодательством порядке.

Как ранее сообщалось, фермеры из разных регионов Украины призывают Верховную Раду детенизировать АПК и сделать условия равными для всех сельхозпроизводителей.

Напомним, в Украине в 2020-2021 годах существенно сократится производство сахара. Оно планируется на уровне 1,2-1,3 млн тонн - это на 15% меньше чем годом ранее.

Отметим, в Одесской области совершил суицид 66-летний Владимир Сердюченко, фермер из села Шевченково, который потерял абсолютно весь свой урожай по причине аномальной засухи.

Зеленский новости новости Украины аграрный сектор Минагрополитики сельское хозяйство
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