Беларусь передала Киеву список задержанных "вагнеровцев" - Кулеба

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Белорусское МИД передало Украине перечень задержанных в Беларуси российских наемников из ЧВК Вагнера.

Об этом заявил в пятницу, 31 июля 2020 года, на онлайн-брифинге руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях", ‒ заявил он.

По словам Кулебы, по поводу наемников вопрос состоит не только в том ‒ сколько среди задержанных украинцев и кем они на самом деле являются.

"Вопрос шире. Также, действительно, очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований и, собственно говоря, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений", ‒ заявил министр.

Кулеба в ответ на вопрос журналиста о том, сколько среди задержанных наемников граждан Украины отметил ‒ их вовсе не семеро (как ранее сообщали СМИ).

"Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения… Относительно количества граждан Украины, я могу сейчас сказать точно, что их не семеро. Но мы должны проверить весь список", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее, 29 июля 2020 года, белорусские правоохранители задержали в санатории под Минском 32 наемника из частной военной компании Вагнера. Еще одного задержали на юге Беларуси.

Позднее госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков заявил ‒ задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

Далее ‒ в СБУ заявили, что будут инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси наемников.