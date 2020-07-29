Климкин предложил Беларуси обмен русских наемников на украинских политзаключенных

Павел Климкин / УНИАН

Экс-руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предложил властям Беларуси выдать задержанных ранее российских наемников из ЧВК Вагнера.

Об этом дипломат написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"В Минске задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. Я бы срочно проверил, не воевали они на Донбассе и если да, то требовал бы их немедленной выдачи в Украине. Для суда и возможного дальнейшего обмена на наших политзаключенных", ‒ написал Климкин.

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Напомним, ранее в Беларуси, под Минском правоохранители задержали 33 наемника из состава частной военной компании Вагнера. Утверждается, что приезжие выдали себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением (спиртного не употребляли, увеселительные заведения не посещали, держались обособленно и стараясь не привлекать к себе внимания) и стандартной милитари-одеждой.