Скандальный мэр Черкасс рассказал, как помогал Зеленскому победить на выборах

Анатолий Бондаренко / Facebook Анатолия Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о том, что хорошо знаком с заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым, которого ранее обвинил в том, что он прислал ему СМС-сообщения с угрозами.

По словам Бондаренко, он консультировал штаб Владимира Зеленского в Черкасской области во время президентских выборов в 2019 году.

"Я помогал им. Они просили меня об этом, в том числе наш совместный с господином Трофимовым знакомый. Руководитель штаба их был здесь, товарищ мой, Литвин", - сказал мэр в интервью Левому берегу.

Напомним, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантин. При этом Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

Читайте также"Мэр-флюгер": Бондаренко-сталиниста ткнули носом в двойные стандартыТакже Бондаренко обнародовал фото с СМС-сообщениями, в которых его предупреждают об аресте, если он "не успокоит свои таланты". Мэр Черкасс утверждает, что это сообщение якобы прислал ему первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

В Офисе президента опровергли утверждение Бондаренко о том, что Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения.

В субботнем обращении Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин.

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