УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Мгновенный нокаут: в Днепре жестко проучили избившего женщину в маршрутке мужчину

Неравнодушные граждане идентифицировали агрессивного мужчину.

19 июля 2020, 11:30
кулак, драка, избиение
Агрессивного мужчину отправили в нокаут / pexels.com

В Днепре получила продолжение история с жестоким избиением мужчиной девушки в маршрутке № 101А.

Как сообщает ресурс ресурса Днепр Оперативный, неравнодушные граждане идентифицировали агрессивного мужчину.

Им оказался некто Виталий Л., которого после короткого общения с неравнодушными отправили в нокаут.

"Полиция не нашла, зато выследили „неравнодушные граждане": в Днепре чувака, который избил в маршрутке девушку, быстро вычислили и пояснили, что он … Л. Виталий Валерьевич прилег отдохнуть на несколько минут после тяжелой поездки", — говорится в сообщении.

/ t.me/dnepr_operative

Напомним, в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки, а мужчина проявил особую жестокость.

Пассажиры били, плевали и таскали за волосы девушку. Затем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.

новости Днепра драка маршрутка
Сейчас вы просматриваете новость «Мгновенный нокаут: в Днепре жестко проучили избившего женщину в маршрутке мужчину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

11:59
Ослабление карантина откладывается: в Минздраве назвали области-аутсайдеры
11:47
Почему повторения тотального карантина в Украине не будет мнение
11:41
Число зараженных COVID-19 в Киеве приближается к новой психологической отметке
11:30
Мгновенный нокаут: в Днепре жестко проучили избившего женщину в маршрутке мужчину Видео
11:19
Из курорта в реанимацию: в Николаевской области выявили вспышку коронавируса Видео
11:04
Коронавирус в Украине и мире на 19 июля: за сутки поставили 187 тысяч диагнозов Видео
11:03
Кто никогда не заразится COVID-19: врач дал ответ
10:49
Слабая Россия - главный итог существования Украины мнение
10:35
"Длинный COVID-19": ученые рассказали о мучениях людей после коронавируса Видео
10:24
Чего ждать от курса доллара: аналитик озвучил прогноз на неделю
09:46
Ученые рассказали, кто самый опасный переносчик коронавируса
09:12
Коронавирус в Украине ослабил хватку - за сутки чуть более 700 больных Видео
09:11
Врач назвал примерные сроки появления вакцины от коронавируса
09:08
Зачем Зеленский отдал Кличко Киев без борьбы мнение
09:07
Конец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершится Видео
08:37
Что будет с курсом после назначения нового главы НБУ - прогноз эксперта
08:15
Ученые заявили, что мир стоит на пороге неинфекционной пандемии Видео
08:10
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июля: искушения, лживые обещания и неожиданное известие
06:53
Главные выводы из антипутинских протестов в Хабаровске мнение
06:35
Лето в разгаре, и в моде эти очаровательные платья из 80-х: фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять