Мгновенный нокаут: в Днепре жестко проучили избившего женщину в маршрутке мужчину

Агрессивного мужчину отправили в нокаут / pexels.com

В Днепре получила продолжение история с жестоким избиением мужчиной девушки в маршрутке № 101А.

Как сообщает ресурс ресурса Днепр Оперативный, неравнодушные граждане идентифицировали агрессивного мужчину.

Им оказался некто Виталий Л., которого после короткого общения с неравнодушными отправили в нокаут.

"Полиция не нашла, зато выследили „неравнодушные граждане": в Днепре чувака, который избил в маршрутке девушку, быстро вычислили и пояснили, что он … Л. Виталий Валерьевич прилег отдохнуть на несколько минут после тяжелой поездки", — говорится в сообщении.

/ t.me/dnepr_operative

Напомним, в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки, а мужчина проявил особую жестокость.

Пассажиры били, плевали и таскали за волосы девушку. Затем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.