В МВД наказали подростков за крушение вагона электрички под Днепром

Подростки попросили прощения за вандализм / Фото: скриншот

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил о наказании для подростков-вандалов, которые вырвали оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области.

"Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео. Родители девушек согласились компенсировать Укрзалізниці затраты на ремонт вагона в полном объёме - все до копейки - 4105 гривен 26 копеек", - написал он в Facebook.

По словам Геращенко, на родителей малолетних вандалов составлен административный протокол по статье 184 КУАПП - Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей. Семье грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривен.

Чиновник заявил, что родители должны уделять внимание воспитанию детей, чтобы не оказаться в такой прискорбной ситуации.

Геращенко обнародовал видео, на котором девушки просят прощения за противозаконные действия. Мотив преступления они не сообщили.

Как известно, данный возмутительный инцидент произошел в Днепропетровской области, при этом одна из девушек крушила вагон, а подруга со смехом снимала происходящее на камеру.

Напомним, на Одесской железной дороге на перегоне Помошная – Новоукраинка произошел пожар головного вагона электропоезда.