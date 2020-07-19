"Су*а, вышел": в Днепре пассажиры маршрутки жестоко избили мужчину без маски

В Днепре произошел еще один конфликт с дракой в общественном транспорте.
На сей раз причиной стало несоблюдение одним из пассажиров карантинных мер.
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как пассажиры с дракой выталкивали из маршрутки мужчину, который зашел в салон без маски.
Отмечается, что пассажир решил проигнорировать карантинные правила и проехаться в общественном транспорте без средства индивидуальной защиты.
Однако у него на пути встали сознательные граждане, которые применили силу и пытались вытолкать нарушителя из маршрутки.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
Напомним, в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки, а мужчина проявил особую жестокость.
Пассажиры били, плевали и таскали за волосы девушку. Затем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.
Позднее стало известно о том, что неравнодушные граждане идентифицировали агрессивного мужчину. Им оказался некто Виталий Л., которого после короткого общения с неравнодушными отправили в нокаут.